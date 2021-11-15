Люди провалились под лед в ВКО: один погиб

Иллюстративное фото: pexels.com

В минувшее воскресенье, 14 ноября, два рыбака провалились под лед на Бухтарминском водохранилище. Один из них погиб. Об этом сообщается на официальной странице ДЧС Восточно-Казахстанской области в Instagram.

По информации ведомства, двое мужчин провалились под лед на Бухтарминском водохранилище 14 ноября в 16.22 часов.

47-летний рыбак успел выбраться, а его 50-летний знакомый спастись не смог. Прибывшие на место происшествия сотрудники службы ЧС извлекли из воды тело утонувшего.

Отмечается, что мужчины вышли на лед, не надев спасательные жилеты.

В ДЧС Восточно-Казахстанской области добавили, что с начала года в регионе во время рыбалки утонули 4 человека.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1942183-lyudi-provalilis-pod-led-v-vko-odin-pogib/