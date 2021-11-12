Мужчина сорвался в шахту лифта и разбился насмерть в Кокшетау

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Мужчина погиб, упав в шахту лифта. Трагедия произошла на строящемся объекте в Кокшетау. Делом занимается управление по инспекции труда Акмолинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Происшествие случилось 9 ноября по улице Кенесары, где ТОО "Комфорт Строй" возводит 9-этажный жилой дом.

По информации управления по инспекции труда Акмолинской области, при кладке кирпича в шахте лифта каменщик ИП "Ахметов С.А." упал с высоты 9 этажа. От полученных травм 55-летний мужчина скончался на месте.

По данному факту проводится специальное расследование, выясняются обстоятельства и причины несчастного случая.

После чего материалы будут направлены в следственные органы УП Кокшетау для принятия процессуального решения.

С начала года в Акмолинской области зарегистрированы 29 несчастных случаев на производстве, 6 из них со смертельным исходом. В ведомстве отметили, что по сравнению с прошлым годом их число сократилось.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1941921-muzhchina-sorvalsya-v-shahtu-lifta-i-razbilsya-nasmert-v-kokshetau/