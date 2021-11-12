6-месячный ребенок проглотил булавку и умер в Уральске

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Шестимесячный малыш умер, проглотив булавку в Уральске. Информацию о трагической смерти ребенка подтвердили в управлении здравоохранения Западно-Казахстанской области, передает корреспондент NUR.KZ.

В департаменте полиции региона добавили, что тело будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу, после чего будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

"Около 23 часов 8 ноября шестимесячный ребенок скончался в реанимационном отделении детской областной больницы. Выяснилось, что он проглотил булавку. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося", - отметили в ДП ЗКО.

В областной детской больнице проинформировали, что девочка поступила в тяжелом состоянии.

"Родители рассказали, что в течение недели у ребенка был темный стул. Девочка поступила с резкой болью в области живота. У нее было внутреннее кровотечение. На рентгеноскопии выяснилось, что булавка оказалась в раскрытом состоянии", - сообщили медики.

Ранее сообщалось, что ребенок умер при родах в Восточно-Казахстанской области. Полицейские проводят досудебное расследование по факту ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей, что повлекло по неосторожности смерть новорожденного.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1941894-6-mesyachnyy-rebenok-proglotil-bulavku-i-umer-v-uralske/