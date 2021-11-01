Мужчина погиб во время забега быков в Испании

Энсьерра, забег быков. Иллюстративное фото: Danny Lehman/Getty Images

В Испании во время забега быков погиб 55-летний мужчина, передает Би-би-си.

Погибший получил ранение головы и прокол артерии в левом бедре. Инцидент произошел во время энсьерро на фестивале Fira de Onda в восточном городе Онд. Его госпитализировали в соседний Вильярреал, где он скончался.

Энсьерро - национальный обычай Испании, в ходе которого люди убегают от специально выпущенного быка, коровы или телят. В настоящий момент в люди в стране разделились на два лагеря - противники обычая и те, кто его поддерживает.

Эта первая смерть на подобном мероприятии после того, как забеги быков были возобновлены после смягчения ограничений COVID-19 в течение лета.

Городской совет Онда после трагедии отменил все забеги, но другие мероприятия фестиваля будут продолжены.

Подобные забеги проводятся также во Франции и Португалии. Хотя энсьерро считается характерной чертой испанской культуры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1939886-muzhchina-pogib-vo-vremya-zabega-bykov-v-ispanii/