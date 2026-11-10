Мочевина в грудном молоке оказалась важным регулятором формирования кишечного микробиома у младенцев

Исследователи установили, что концентрация мочевины в грудном молоке динамически меняется при лактации и напрямую влияет на состав полезных бактерий в кишечнике новорожденных, пишет News Medical.

Международная группа ученых из Ратгерского, Принстонского, Рокфеллеровского университетов и Калифорнийского университета в Ирвайне выяснила, что мочевина в материнском молоке играет ключевую биологическую роль, а не является простым продуктом метаболического распада. Результаты исследования, проведенного совместно со специалистами из Дании, Кении, ЮАР и Канады, опубликованы на сервере препринтов bioRxiv. Авторы доказали, что данное небелковое соединение азота служит важным питательным субстратом для полезных кишечных микроорганизмов.

В ходе работы ученые проанализировали образцы молока кормящих женщин из США и ЮАР, а также провели серию экспериментов на мышах. Выяснилось, что в первые недели лактации уровень мочевины в молоке стабильно повышается примерно на 0,2 мг/дл в неделю, после чего выходит на плато. Этот показатель регулируется клетками молочной железы независимо от объема белка в рационе матери или уровня вещества в ее крови. Главным переносчиком молекул исследователи назвали белок аквапорин-3 (AQP3).

Лабораторные тесты показали, что естественные дозы мочевины раннего молока стимулируют рост полезных бактерий Bifidobacterium longum. Напротив, избыточная концентрация подпитывает условно-патогенные бактерии Klebsiella pneumoniae, которые чаще встречаются у детей после кесарева сечения. При этом в пяти из восьми проверенных коммерческих молочных смесей содержание мочевины оказалось выше, чем в грудном молоке, что требует пересмотра стандартов детского питания.

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