Место жительства детей может влиять на их способность концентрироваться

Ученые выяснили, что жизнь в зеленых зонах - рядом с парками и деревьями - помогает детям улучшить концентрацию и внимание, об этом сообщает портал Earth.

Исследователи из Вашингтонского университета в Сент-Луисе проанализировали данные почти 12 тысяч американских детей в возрасте девяти и десяти лет. Специалисты сопоставили адреса их домов со спутниковыми картами зеленых насаждений и информацией о городских парках.

Затем участники прошли серию тестов на память, переключение правил, скорость обработки информации и способность не отвлекаться на посторонние раздражители.

Выяснилось, что увеличение площади зелени в районе проживания на 10 процентных пунктов дает небольшую прибавку к баллам за концентрацию внимания. По мнению исследователей, природное окружение мягко занимает мысли ребенка, не перегружая его мозг так резко, как экраны гаджетов или уличный шум.

Это позволяет ресурсам произвольного внимания восстанавливаться. Важным фактором оказалось и чувство безопасности: природная среда помогает фокусу только в том случае, если ребенок чувствует себя защищенным на улице.

Частично эту связь ученые объяснили более чистым воздухом в зеленых кварталах с низким содержанием мелких вредных частиц. При этом после учета уровня дохода семей связь зелени с оценками за тесты по чтению и словарному запасу перестала быть статистически значимой, но влияние парков на внимание сохранилось.

Авторы работы полагают, что озеленение школьных дворов и районов проживания может стать доступным инструментом для поддержки когнитивного развития детей.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.