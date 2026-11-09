Короткий перерыв между беременностями ускорил биологическое старение матерей

Слишком малый промежуток времени между беременностями не позволяет организму женщины полностью восстановиться и может ускорить темпы ее старения, пишет Earth.

Исследователи из Гарвардской медицинской школы и больницы Brigham and Women's Hospital выяснили, что биологический возраст временно повышается во время вынашивания ребенка и достигает пика к моменту родов.

Затем в течение нескольких месяцев или года показатели постепенно снижаются, возвращая организм к исходному состоянию. Однако если следующая беременность наступает слишком быстро, этот восстановительный цикл прерывается, а биологические маркеры старения продолжают накапливаться.

В доказательство гипотезы ученые приводят данные долгосрочных наблюдений за сотнями тысяч женщин в США, Европе, на Филиппинах и в Израиле. Во время беременности объем крови возрастает наполовину, уровень эстрогена увеличивается примерно в 100 раз, а ткани мозга временно теряют часть объема серого вещества.

Примерно половине исследованных биомаркеров требуется от трех месяцев до целого года, чтобы прийти в дородовую норму.

Авторы работы отмечают, что женщины с одинаковым числом детей могут стареть с разной скоростью именно из-за интервалов между родами. Выводы ученых совпадают с рекомендациями ВОЗ, которая советует выдерживать паузу не менее 24 месяцев перед следующим зачатием.

Особенно уязвимы матери старше 35 лет: при перерыве менее полугода их организм рискует столкнуться с дефицитом ресурсов и долгосрочными последствиями для здоровья.

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