Смертность новорожденных значительно снизилась в Казахстане

Казахстан достиг самого низкого показателя смертности новорожденных среди стран Центральной Азии - три случая на тысячу живорождений, передает NUR.KZ со ссылкой на Минздрав.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, Казахстан стал страной, достигшей самого низкого показателя смертности новорожденных среди стран Центральной Азии - три случая на тысячу живорождений.

Сообщается, что Казахстан досрочно выполнил соответствующие Цели устойчивого развития ООН по снижению детской смертности. Для дальнейшего повышения доступности медицинской помощи планируется строительство 16 новых детских больниц и перинатальных центров.

"Снижение смертности новорожденных стало результатом последовательного развития перинатальной помощи, внедрения современных технологий и совершенствования системы медицинского сопровождения матерей и детей.

Сегодня выживаемость новорожденных с экстремально низкой массой тела составляет 57%. Дальнейшая работа направлена на повышение этого показателя, развитие специализированной помощи и укрепление материально-технической базы медицинских организаций", - заявили в Минздраве.

Особое внимание уделяется раннему выявлению врожденных заболеваний и медицинскому сопровождению беременности.

В рамках программы "Аналар саулығы" в 22 центрах охраны плода открыты клиники одного дня, внедрены современные методы диагностики и внутриутробного лечения.

В результате выявляемость врожденных пороков развития повысилась на 12%, а младенческая смертность, связанная с этими причинами, снизилась на 15%.

"Дальнейшее развитие службы охраны материнства и детства будет направлено на повышение качества медицинской помощи, раннее выявление рисков и обеспечение доступности современных методов диагностики и лечения во всех регионах Казахстана", - заявили в ведомстве.

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