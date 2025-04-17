Первый банк грудного молока для новорожденных открылся в Казахстане

В Алматы впервые в РК запускается новый проект: индивидуальный банк грудного молока для новорожденных, которые не могут получать его от матери, передает NUR.KZ со ссылкой на Минздрав.

Как сообщается на официальном сайте Министерства здравоохранения РК, в Центре перинатологии и детской кардиохирургии города Алматы впервые в РК запускается новый проект: индивидуальный банк грудного молока.

Социальный проект инициирован Министерством здравоохранения РК и реализуется при поддержке Благотворительного фонда AYALA.

Проект направлен на спасение жизней самых уязвимых пациентов: недоношенных и новорожденных с особыми медицинскими потребностями, которые не могут получать естественное питание напрямую от своей матери.

Новорожденный. Фото: Минздрав РК

Индивидуальный банк грудного молока - это важная инициатива, направленная на поддержку новорожденных, которые нуждаются в интенсивной терапии. В условиях стационара, когда малыш не может получать грудное молоко от своей матери по различным причинам (например, из-за медицинских показаний при осложненных родах), такой банк становится незаменимым ресурсом.

Особенно важно поддержать матерей, которые вынужденно разлучены со своими новорожденными, находящимися в реанимации.

Организация процесса безопасного сцеживания и хранения грудного молока не только обеспечит младенцев ценным питанием, но и поможет сохранить лактацию, снизит стресс у матерей и укрепит их связь с ребенком даже после тяжелых осложненных родов.

Открытие индивидуального банка грудного молока - это очень важный шаг в совершенствовании неонатальной службы, подчеркивается в публикации.

Новорожденный. Фото: Минздрав РК

Сцеживание грудного молока осуществляется в стерильные индивидуальные емкости с обязательной маркировкой (Ф.И.О., дата и время сцеживания) под контролем медицинской сестры. Допускается использование как индивидуальных, так и клинических молокоотсосов. Все действия проводятся с соблюдением санитарно-гигиенических норм.

Банк представляет собой запас сцеженного молока, собранного в стерильные емкости и хранимого при низких температурах для кормления ребенка при невозможности грудного вскармливания. Здесь может храниться сцеженное нативное (сырое) молоко, охлажденное (хранящееся при 4 ± 2 °С) и замороженное (при -18…-20 °С).

"В будущем Министерство здравоохранения планирует открыть аналогичные банки в каждом перинатальном центре страны 3-го уровня помощи, куда поступают беременные женщины с факторами высокого риска и где рождаются недоношенные и маловесные дети.

Грудное молоко признано оптимальным питанием для новорожденных: оно содержит идеально сбалансированный комплекс питательных веществ и ферментов, необходимых для полноценного роста, развития и формирования устойчивого иммунитета ребенка. Его уникальный состав обеспечивает защиту от инфекционных заболеваний и способствует формированию долгосрочного здоровья", - отмечается в публикации.

Данный проект реализован в рамках мероприятий ко Дню здоровья, проходящих в течение года по инициативе ВОЗ под девизом: "Здоровое начало жизни - залог благополучного будущего". Проект также стал частью международной информационной кампании по вопросам охраны здоровья матерей и новорожденных.

Напомним, осенью прошлого года сообщалось, что в Казахстане ежегодно рождаются 22 тысячи недоношенных детей, которые нуждаются в особом уходе.

До этого Бюро нацстатистики назвали средний возраст матери в Казахстане - он составил 29,7 лет. Основные доли рождений приходятся на женщин в возрасте 25-29 лет и составляют 29%, в возрасте 30-34 лет - 26%.

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