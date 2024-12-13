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Эзотерика

Тройня родилась в Павлодаре впервые за два года

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Ножки младенцев
Тройня. Иллюстративное фото: Pirotehnik / Getty Images

В Павлодарском областном перинатальном центре на свет появились тройняшки. Это первые подобные роды в регионе за последние два года, передает "Ирбис TV".

Как сообщили медики, малыши родились путем кесарева сечения на 34 неделе беременности. Вес новорожденных - 2200, 2400 и 1600 граммов.

Для мамы это не первые роды. Она чувствует себя хорошо, дети находятся под наблюдением врачей. 

"Сейчас мы с одним из сыновей находимся в отделении патологии новорожденных. Сын получает необходимое лечение, скоро присоединится к братьям. А папа с нетерпением ждет дома своих малышей. Мы с мужем не боимся хлопот по уходу за нашими малышами", - рассказала мама тройни.

Сообщается, что мама мальчиков трудится учителем, а отец работает на предприятии.

Ранее стало известно, где в Казахстане рождается больше всего детей. Согласно данным аналитиков, наибольший уровень рождаемости отмечен в трех областях. Всего за 9 месяцев этого года в стране родились 278,7 тыс. детей.

Жительница Алматы родила тройню и стала мамой шестерых детей - теперь в семье пять девочек и один мальчик. Три девочки появились на свет в городском перинатальном центре №2 с помощью кесарева сечения.

А жительница Шымкента в 39 лет родила десятого ребенка весом более 5 килограммов. Женщина вышла замуж в 19 лет и за 20 лет семейной жизни родила десятерых сыновей и дочерей. Старшие дети уже стали студентами.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/motherhood/2200259-troynya-rodilas-v-pavlodare-vpervye-za-dva-goda/

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