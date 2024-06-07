Павлодарка не успела в роддом и родила пятого ребенка дома

Жительница Павлодара не успела приехать в роддом. Рожать своего пятого ребенка ей пришлось дома под наблюдением медиков, передает NUR.KZ со ссылкой на областную станцию скорой помощи.

Как сообщается в официальном аккаунте учреждения в Instagram, экстренный вызов на номер "103" поступил 6 июня около 23.00. Позвонившая женщина рассказала, что находится на 40-й неделе беременности и у нее отошли воды. Диспетчер направил к ней ближайшую фельдшерскую бригаду.

Скорая помощь приехала через семь минут после вызова. К этому времени у женщины начались частые схватки, поэтому медики приготовились принимать роды на месте.

"Фельдшер, принимавший роды, сначала уведомил обо всем диспетчера "103" и попросил направить специализированную гинекологическую бригаду. Учитывая, что для женщины это были пятые роды, наш сотрудник поступил правильно. Все прошло без осложнений", - пояснила заместитель руководителя станции скорой помощи Ольга Вербовая.

У павлодарки родилась девочка весом около 3,5 кг и ростом 55 сантиметров. Новорожденную и ее 35-летнюю мать фельдшерская бригада госпитализировала в родильный дом №1. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

В Павлодарской области с начала года это уже 14 случай, когда сотрудники скорой помощи приняли роды на дому или в реанимобиле. В 2023 году таких случаев было 12.

Ранее житель Майкаина сам принял роды у 24-летней жены, пока врачи на скорой помощи добирались до их дома. Мужчина позвонил в "103" в момент, когда у женщины начались частые схватки. К приезду медработников на свет уже появился мальчик.

А жительница Шымкента не успела доехать до роддома и по дороге туда родила в автомобиле. Ее супругу пришлось обратиться за помощью к патрульным полицейским. Инспекторы включили сирены и провезли машину до медучреждения без пробок и максимально быстро.