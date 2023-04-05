Врачи месяц боролись за жизнь новорожденного в Алматы

Новорожденный. Иллюстративное фото: pexels.com

В Городском перинатальном центре №2 врачи месяц боролись за жизнь ребенка с врожденным токсоплазмозом, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу УОЗ города Алматы.

По словам Диляры Сыртановой, заведующей детской реанимации центра, причиной врожденного токсоплазмоза стала материнская инфекция во время беременности.

"Ребенок родился доношенным, весом 2912 граммов, но состояние при рождении оценивалось критически тяжелым за счет реализации внутриутробной инфекции, которая привела к нарушению работы внутренних органов.

Ребенок сразу же был переведен в отделение реанимации. Инфекция у него протекала очень тяжело, имело место массивное кровоизлияние в головной мозг, полиорганная недостаточность, к тому же была диагностирована тяжелая пневмония. Здесь он пробыл ровно месяц и только после стабилизации состоянии ребенка был переведен в отделение", – рассказала врач.

Сообщается, что за время нахождения в реанимации новорожденный получил респираторную, инфузионную, кардиотоническую, антибактериальную терапию, перенес несколько трансфузий препаратов крови.

После перевода из реанимации малыш еще 10 дней получал медицинскую помощь в отделении. Сейчас его состояние удовлетворительное, вчера он был выписан, сообщили в пресс-службе ведомства.

Между тем Диляра Сыртанова отметила, что заражение токсоплазмозом у беременных происходит в основном в результате употребления недостаточно термически обработанного мяса, содержащего цисты, или в результате заглатывания ооцист (устойчивая к внешним воздействиям стадия жизненного цикла паразитических простейших), распространяемых с едой или водой, контаминированными кошачьими фекалиями.

"Вероятность заражения плода выше у женщин, инфицированных на поздних сроках беременности. Тем не менее при инфицировании эмбриона на ранних сроках беременности, как правило, развивается более тяжелое заболевание. В целом у женщин, инфицированных во время беременности, в 30-40% плод будет внутриутробно инфицирован", – добавила она.

Добавим, что, согласно информации на сайте филиала "Научно-практический центр санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга" РГП на ПХВ НЦОЗ МЗ РК, токсоплазмоз (возбудитель Toxoplasma gondii) – широко распространенное паразитарное заболевание человека и животных.

По оценкам ВОЗ, в Европейском регионе ежегодно выявляется до 2 млн случаев токсоплазмоза, из которых более 1 млн вызваны зараженной пищей. В Казахстане в основном регистрируются спорадические случаи токсоплазмоза.

Источник заражения – свыше 180 видов домашних (кошки, собаки и другие) и диких животных. Заражение человека происходит при употреблении продуктов, загрязненных фекалиями животных (вода, немытые овощи/фрукты, зелень), а также сырого мяса и непастеризованного молока. Не исключена возможность заражения при попадании возбудителя на слизистые оболочки и поврежденные кожные покровы.

Симптомы токсоплазмоза включают:

боли в теле;

увеличение лимфатических узлов;

головная боль;

высокая температура;

усталость.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/motherhood/2015493-vrachi-mesyats-borolis-za-zhizn-novorozhdennogo-v-almaty/