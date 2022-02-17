Врачи спасли новорожденного с пороком сердца в Алматы

Фото: Пресс-служба ЦПиДКХ

В Алматы врачи спасли новорожденного с пороком сердца, передает NUR.KZ со ссылкой на сообщение пресс-службы ЦПиДКХ.

В Центр перинатологии и детской кардиохирургии поступил малыш на 15 - том дне жизни с тяжелым диагнозом: Критический врожденный порок сердца. Транспозиция магистральных сосудов, Дефект межпредсердной перегородки. Открытый артериальный проток. Трикуспидальная и Митральная недостаточность 1 степени.

Малыш прибыл на оперативное лечение из Жамбылской области.

Помимо всех перечисленных выше диагнозов у ребенка имелись и сопутствующие заболевания: Перинатальное поражение центральной нервной системы гипоксически-ишемического генеза, неонотальная желтуха.

"Ситуация была критическая. Требовалась срочная операция, так как от данного заболевания высок риск летального исхода. Малышу врачом кардиохирурургом Кайратом Куатбековым была проведена радикальная коррекция внутреннего порока сердца, с помощью которой был полностью устранен порок, проведено артериальное переключение (процедура Жатене), двойное лигирование и пересечение открытого артериального протока, а также ушили открытое овальное отверстие", - говорит заведующий отделением детской кардиохирургии Геннадий Нигай.

Операция прошла успешно, длилась порядка двух часов.

Стоит напомнить, что такие операции детям проводятся в рамках Обязательного социального медицинского страхования совершенно бесплатно. За детей до 18 лет взносы за ОСМС платит государство.

"На сегодняшний день ребенок чувствует себя хорошо и готовится к выписке", - отметил оперирующий кардиохирург Кайрат Куатбеков.

По словам врача в дальнейшем такие прооперированные дети ведут обычный образ жизни под наблюдением кардиолога.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/motherhood/1956613-vrachi-spasli-novorozhdennogo-s-porokom-serdtsa-v-almaty/