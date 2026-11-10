Мужчине пришлось перенести операцию из-за деформации зрачков в виде кошачьего глаза
Опубликовано:
Врачи провели редкую операцию на головном мозге и спасли зрение мужчине с синдромом кошачьего глаза, об этом сообщает портал Medical Xpress.
Пациент обратился за медицинской помощью из-за резкого ухудшения зрения и деформации зрачков, которые приобрели вертикальную вытянутую форму.
Диагностика выявила редкое патологическое образование, сдавливавшее зрительные нервы и нарушавшее кровоснабжение зрительных центров коры головного мозга. Без срочного хирургического вмешательства больному грозила полная и необратимая слепота.
В ходе многочасовой микрохирургической операции нейрохирурги аккуратно устранили компрессию зрительных трактов и нормализовали отток жидкости.
Сложность манипуляций заключалась в близком расположении жизненно важных стволовых структур мозга, повреждение которых могло вызвать тяжелые неврологические осложнения.
Послеоперационный период прошел без осложнений, и функции зрительного аппарата восстановились в течение нескольких недель. Врачи отметили, что успешный исход вмешательства подтвердил важность раннего выявления сосудистых и тканевых аномалий в области зрительного перекреста.
Подобные клинические случаи дают медикам ценный опыт для лечения тяжелых патологий зрительной системы.
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2454501-muzhchine-prishlos-perenesti-operaciyu-iz-za-deformacii-zrachkov-v-vide-koshachego-glaza/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах