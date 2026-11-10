Мужчине пришлось перенести операцию из-за деформации зрачков в виде кошачьего глаза

Врачи провели редкую операцию на головном мозге и спасли зрение мужчине с синдромом кошачьего глаза, об этом сообщает портал Medical Xpress.

Пациент обратился за медицинской помощью из-за резкого ухудшения зрения и деформации зрачков, которые приобрели вертикальную вытянутую форму.

Диагностика выявила редкое патологическое образование, сдавливавшее зрительные нервы и нарушавшее кровоснабжение зрительных центров коры головного мозга. Без срочного хирургического вмешательства больному грозила полная и необратимая слепота.

В ходе многочасовой микрохирургической операции нейрохирурги аккуратно устранили компрессию зрительных трактов и нормализовали отток жидкости.

Сложность манипуляций заключалась в близком расположении жизненно важных стволовых структур мозга, повреждение которых могло вызвать тяжелые неврологические осложнения.

Послеоперационный период прошел без осложнений, и функции зрительного аппарата восстановились в течение нескольких недель. Врачи отметили, что успешный исход вмешательства подтвердил важность раннего выявления сосудистых и тканевых аномалий в области зрительного перекреста.

Подобные клинические случаи дают медикам ценный опыт для лечения тяжелых патологий зрительной системы.

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