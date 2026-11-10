10 человек с ВИЧ разыскивают в ЗКО

В Западно-Казахстанской области с привлечением полиции разыскивают 10 человек с установленным диагнозом "ВИЧ", чтобы вернуть их под медицинское наблюдение. Об этом сообщили в управлении здравоохранения региона, передает "Уральская неделя".

По данным ведомства, за 9 месяцев 2026 года в Западно-Казахстанской области выявлено 44 новых случая ВИЧ-инфекции. Это меньше, чем за аналогичный период 2025 года. Тогда было зарегистрировано 55 случаев.

На диспансерном учете состоят 755 человек. Умерли в текущем году 3 человека с ВИЧ (в прошлом году - 4).

Под наблюдением находятся 11 беременных с ВИЧ. Шестеро из них родили. В прошлом году под наблюдением были 13 беременных с ВИЧ, девять из них родили.

Также в регионе в этом году выявлен случай ВИЧ у пятилетнего ребенка. Эпидемиологическое расследование установило, что инфекция передана матерью.

При этом, как утверждают в управлении здравоохранения, случаев передачи ВИЧ при оказании медицинской помощи, переливании крови и проведении стоматологических процедур в ЗКО не зарегистрировано.

По 10 разыскиваемым в ведомстве изданию "Мой город" пояснили, что они состоят на диспансерном учете, но не получают необходимое лечение, не проходят антиретровирусную (АРВ) терапию и находятся вне поля зрения медиков.

Основные причины, по которым пациенты "выпадают" из поля зрения врачей, это трудовая миграция в другие регионы Казахстана или соседние страны без официального снятия с учета, а также отсутствие постоянного места жительства.

Чтобы найти пациентов и вернуть их под наблюдение, медики привлекают полицию и миграционную службу. Кроме того, поиск ведется через базы данных ЦОНов (проверяются акты гражданского состояния) и медицинские информационные системы.

С теми, кто осознанно отказывается от терапии, работают специалисты мультидисциплинарной команды - врач, психолог, социальный работник и патронажная медсестра. Они пытаются убедить пациентов возобновить жизненно важное лечение.

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