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      Елена Антипина
      Шеф-редактор

      Британские хирурги вылечили пациента, которому проткнуло мозг ножом через глаз

      Опубликовано:

      Нож
      Нож. Иллюстративное фото: Priscila Zambotto/Getty Images

      В Великобритании пациент выжил и полностью восстановил неврологические функции после проникающего ранения 15-миллиметровым лезвием ножа через глаз и ткани мозга, пишет ArsTechnica.

      Британские нейрохирурги успешно вылечили 20-летнего мужчину, поступившего в клинику с рукояткой ножа, торчавшей из лица. Описание уникального клинического случая опубликовано в медицинском журнале BMJ Case Reports. Лезвие шириной 15 миллиметров пробило глазницу и глазное яблоко насквозь, прошло через лобную и височную доли мозга, а его острие уперлось в верхнюю часть свода черепа. Несмотря на тяжелейшую травму, пострадавший оставался в сознании, разговаривал и двигал всеми конечностями, набрав по шкале комы Глазго 12 баллов из 15 возможных.

      Медики немедленно ввели пациента в медикаментозный сон и интубировали, опасаясь, что в состоянии спутанности и возбуждения он попытается выдернуть нож самостоятельно. Компьютерная томография показала, что лезвие прошло вблизи левой внутренней сонной артерии, лишь слегка вдавив ветвь средней мозговой артерии, но не разорвав крупные сосуды. Клинок также чудом миновал мозолистое тело, соединяющее полушария мозга, и левую внутреннюю капсулу с пучками нервных волокон.

      Нейрохирурги удалили часть черепа для контроля раневого канала и осторожно извлекли лезвие по методу "тяни и смотри", избежав массивного кровотечения. Сильно поврежденное правое яблоко пришлось удалить, после чего рану промыли, дренировали и зашили. На следующий день пациента отключили от ИВЛ. Небольшая слабость в правых конечностях бесследно прошла через двое суток. В послеоперационный период у него не возникло судорог или инфекций, а речь, координация и двигательные навыки полностью сохранились. Пациента выписали под наблюдение офтальмологов и психиатров.

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