Ученые связали вспышки болезни Лайма с урожаем желудей

Американские экологи установили, что численность переносящих болезнь Лайма клещей зависит от урожая желудей и мышей, а не от оленей и морозов, как считалось ранее, пишет ScienceDaily.

Многолетнее экологическое исследование, продолжавшееся более 35 лет в Институте изучения экосистем Кэри в Миллбруке, штат Нью-Йорк, опровергло устоявшиеся представления о ключевых факторах распространения болезни Лайма. Результаты фундаментальной работы группы ученых под руководством Ричарда Остфелда и Шеннон Ладо опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Ежегодно от этой бактериальной инфекции, вызываемой Borrelia burgdorferi, страдают около 500 тысяч жителей США. Она передается через укусы черноногих клещей и способна поражать суставы, сердце и нервную систему.

С 1980-х годов главным виновником вспышек считались белохвостые олени, на которых паразитируют взрослые клещи. Однако непрерывный мониторинг лесного массива показал отсутствие статистической связи между числом оленей и обилием опасных для человека нимф клещей. Настоящим драйвером оказались белоногие мыши: периоды их высокой численности приводили к росту популяции нимф на 40% уже на следующий год. Мыши служат идеальным источником питания для личинок и активнее всего заражают их боррелиями.

Главным природным предвестником опасности стали дубовые желуди. Обильный урожай желудей обеспечивает грызунов кормом, вызывая всплеск популяции мышей через год, что в свою очередь провоцирует резкий рост числа зараженных клещей ровно через два года. При этом доля инфицированных клещей зависит от баланса других животных в лесу - опоссумов и белок, не передающих бактерию. Наблюдения также показали высокую стойкость паразитов: вопреки лабораторным тестам, жара и морозы не уничтожают клещей в дикой природе, так как они успешно прячутся в почве и под слоем опавших листьев.

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