Болезнь Альцгеймера может проявляться ранними признаками вне головного мозга

Ученые Университета Центральной Флориды выяснили, что мутации при болезни Альцгеймера разрушают нервно-мышечные контакты без участия головного или спинного мозга задолго до потери памяти, пишет ScienceDaily.

Исследователи из Университета Центральной Флориды (UCF) совместно с биотехнологической компанией Hesperos установили, что генетические мутации, связанные с наследственной формой болезни Альцгеймера, способны напрямую повреждать периферические двигательные нейроны. Результаты научной работы, профинансированной Национальным институтом старения США, опубликованы в медицинском журнале Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association. Открытие объясняет, почему у многих пациентов за несколько лет до проявления когнитивных нарушений ухудшаются координация, походка и баланс тела.

Руководители исследования профессор Джеймс Хикман и профессор-исследователь Сюфан Надин Го провели эксперименты на микрофизиологической платформе "человек на чипе". Ученые воссоздали нервно-мышечный синапс из живых человеческих клеток в лабораторной системе, полностью исключающей ткани головного и спинного мозга. Специалисты соединили здоровые мышечные волокна с мотонейронами, выращенными из стволовых клеток с мутациями семейной формы заболевания, которая поражает людей в возрасте от 40 до 65 лет.

Анализ показал, что патологические нейроны напрямую нарушают передачу импульсов к мышцам, вызывая их быструю утомляемость и ослабление сокращений. По словам авторов, это впервые доказывает первичное поражение периферической нервной системы при болезни Альцгеймера. Авторы подчеркивают, что современные лекарства воздействуют лишь на ткани мозга и не способны восстановить работу мышечных цепей тела. Раннее выявление двигательных сбоев позволит точнее диагностировать болезнь и начать терапию до разрушения памяти.

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