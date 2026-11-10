Употребление сладких хлопьев и мороженого связали с повышением риска развития рака груди на 28 процентов

Употребление сладких продуктов более двух раз в неделю повышает риск рака молочной железы на 28 процентов, тогда как натуральные фрукты не несут такой угрозы, выяснили ученые, пишет Medical News Today.

Употребление продуктов с высоким содержанием добавленного сахара, таких как сладкие сухие завтраки и мороженое, связано с существенным ростом вероятности развития злокачественных опухолей груди. К такому выводу пришли ученые в новом исследовании, опубликованном в европейском научном журнале European Journal of Nutrition. В рамках масштабного проекта специалисты проанализировали медицинские показатели и пищевые привычки более чем 92 тысяч женщин в возрасте от 40 до 69 лет, участвовавших в корейской эпидемиологической программе HEXA-G.

Результаты анкетирования показали, что у участниц, употреблявших десерты и сладкие хлопья чаще двух раз в неделю, вероятность возникновения онкологического диагноза оказалась на 28 процентов выше, чем у тех, кто позволял себе подобные блюда реже одного раза в месяц. Медицинский директор центра визуализации молочных желез MemorialCare в США Ричард Рейтерман отметил, что рацион с высоким содержанием сахарозы и фруктозы запускает воспалительные процессы, а также нарушения углеводного и липидного обмена, действующие независимо от ожирения.

При этом исследователи зафиксировали важнейшую закономерность: потребление свежих фруктов, которые являлись главным источником сахаров в рационе женщин, вовсе не увеличивало риск развития опухолей. Диетолог Моник Ричард объяснила, что природная фруктоза поступает в организм в комплексе с пищевыми волокнами, витаминами и полифенолами, благодаря чему метаболизируется совершенно иначе, чем промышленный сахар и сиропы из ультрапереработанных продуктов. Специалисты рекомендуют заменять сладкие хлопья по утрам овсянкой, яйцами или цельнозерновым хлебом.

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