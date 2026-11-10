Американские сомнологи выпустили руководство по борьбе с расстройством сна у работников ночных смен

Американская академия медицины сна опубликовала клинические рекомендации по борьбе с расстройством сменного графика, от которого страдают около 27 процентов ночных работников, пишет Medical News Today.

Американская академия медицины сна (AASM) представила обновленные клинические рекомендации по диагностике и лечению расстройства сна при сменном графике работы (shift work disorder). Документ и сопутствующий метаанализ опубликованы в научном издании Journal of Clinical Sleep Medicine. По оценкам специалистов, от хронического сбоя внутренних биоритмов страдают около 27 процентов взрослых сотрудников, занятых на ночных или плавающих сменах. Патология диагностируется, если рабочий график конфликтует с естественным циклом сна не менее трех месяцев.

Для борьбы с патологической дневной сонливостью и поддержания концентрации во время ночных дежурств эксперты AASM предложили применять препараты модафинил и армодафинил. Эта рекомендация получила умеренный уровень доказательности. В качестве вспомогательных мер с низким уровнем уверенности доказательств авторы перечислили употребление кофеина, короткий запланированный сон, график приемов пищи и светотерапию ярким светом.

Для пациентов, страдающих бессонницей после трудовой смены, сомнологи рекомендуют когнитивно-поведенческую терапию (КПТ-Б), а также прием мелатонина, агонистов мелатониновых рецепторов или блокаторов орексина, таких как суворексант. При этом эксперты подчеркивают риск остаточной дневной сонливости после снотворных, что особенно опасно для водителей. Врачам рекомендовано подбирать лечение строго индивидуально, исходя из специфики чередования смен у пациента.

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