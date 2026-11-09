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      Самат Каримов
      Выпускающий редактор

      16 казахстанцев госпитализировали в Ташкенте: в МИД рассказали о ходе расследования

      Опубликовано:

      Больница
      Больница. Иллюстративное фото: sudok1/Getty Images

      Официальный представитель МИД РК Жанболат Усенов на брифинге прокомментировал ситуацию с массовым отравлением юных казахстанских футболистов в Узбекистане, передает корреспондент NUR.KZ.

      Во время брифинга Усенов сообщил, что все казахстанские дети, которые получили пищевое отравление во время детского футбольного турнира в Ташкенте, уже вернулись в Казахстан.

      "Они получили соответствующее лечение, которое осуществлялось при полной поддержке Министерства здравоохранения Узбекистана. Мы хотели бы выразить благодарность нашим узбекским коллегам, потому что они в этой ситуации оказали максимальную помощь. Всем, чем могли, они помогли.

      Я бы просто еще сказал, что ситуация не была настолько страшна, как она выглядела со стороны. Самое главное, что никакого долгосрочного ущерба здоровью не зафиксировано. Дети вернулись. Слава богу, все в порядке", - сказал Жанболат Усенов.

      Он напомнил, что по данному факту в Узбекистане ведется расследование.

      "В других странах мы не можем принимать участие в расследованиях. Правоохранительная система функционирует таким образом, что в каждой стране она своя, национальная и суверенная. Она проводит расследование самостоятельно. После этого все необходимые результаты, документы им предоставляются. В данном случае, касательно отравления казахстанских детей, расследование ведут правоохранительные органы Узбекистана", - резюмировал он.

      Массовое отравление футболистов в Узбекистане

      2 ноября в управлении физической культуры и спорта Карагандинской области сообщили, что регион в турнире представляли частные футбольные школы по трем возрастным категориям. На тот момент было известно, что госпитализированы 16 детей, 1 тренер и 11 родителей. Отмечалось, что все они проживали и питались в гостинице в Ташкенте.

      В Министерстве здравоохранения Казахстана рассказали о состоянии юных футболистов из Караганды, госпитализированных в Ташкенте после завтрака в гостинице.

      Также после массового отравления детей с заявлением выступило посольство Казахстана в Узбекистане. 3 ноября министр здравоохранения Акмарал Альназарова заявила, что сотрудники Минздрава и казахстанские врачи находятся на связи с коллегами из Узбекистана.

      В тот же день стало известно, что прокуратура Узбекистана возбудила уголовное дело после того, как в Ташкенте были госпитализированы.

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