16 казахстанцев госпитализировали в Ташкенте: в МИД рассказали о ходе расследования

Официальный представитель МИД РК Жанболат Усенов на брифинге прокомментировал ситуацию с массовым отравлением юных казахстанских футболистов в Узбекистане, передает корреспондент NUR.KZ.

Во время брифинга Усенов сообщил, что все казахстанские дети, которые получили пищевое отравление во время детского футбольного турнира в Ташкенте, уже вернулись в Казахстан.

"Они получили соответствующее лечение, которое осуществлялось при полной поддержке Министерства здравоохранения Узбекистана. Мы хотели бы выразить благодарность нашим узбекским коллегам, потому что они в этой ситуации оказали максимальную помощь. Всем, чем могли, они помогли.

Я бы просто еще сказал, что ситуация не была настолько страшна, как она выглядела со стороны. Самое главное, что никакого долгосрочного ущерба здоровью не зафиксировано. Дети вернулись. Слава богу, все в порядке", - сказал Жанболат Усенов.

Он напомнил, что по данному факту в Узбекистане ведется расследование.

"В других странах мы не можем принимать участие в расследованиях. Правоохранительная система функционирует таким образом, что в каждой стране она своя, национальная и суверенная. Она проводит расследование самостоятельно. После этого все необходимые результаты, документы им предоставляются. В данном случае, касательно отравления казахстанских детей, расследование ведут правоохранительные органы Узбекистана", - резюмировал он.

Массовое отравление футболистов в Узбекистане

2 ноября в управлении физической культуры и спорта Карагандинской области сообщили, что регион в турнире представляли частные футбольные школы по трем возрастным категориям. На тот момент было известно, что госпитализированы 16 детей, 1 тренер и 11 родителей. Отмечалось, что все они проживали и питались в гостинице в Ташкенте.

В Министерстве здравоохранения Казахстана рассказали о состоянии юных футболистов из Караганды, госпитализированных в Ташкенте после завтрака в гостинице.

Также после массового отравления детей с заявлением выступило посольство Казахстана в Узбекистане. 3 ноября министр здравоохранения Акмарал Альназарова заявила, что сотрудники Минздрава и казахстанские врачи находятся на связи с коллегами из Узбекистана.

В тот же день стало известно, что прокуратура Узбекистана возбудила уголовное дело после того, как в Ташкенте были госпитализированы.

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