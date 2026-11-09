Ученые связали распространенные расстройства сна со скрытыми структурными изменениями в областях мозга

Нарушения сна приводят к структурным изменениям в отделах мозга, отвечающих за внимание, мотивацию и эмоции, выяснили ученые Международного университета Флориды по итогам 57 томографических исследований, пишет ScienceDaily.

Результаты крупного научного метаанализа, опубликованного в журнале Scientific Reports, объясняют, почему хронические проблемы со сном сказываются на концентрации и поведении человека. По оценкам специалистов, от нарушений сна страдают от 50 до 70 миллионов американцев. Исследователи из Центра детей и семей при Международном университете Флориды (FIU) объединили и сопоставили данные 57 научных работ, в которых изучалось состояние мозга взрослых людей с помощью методов нейровизуализации.

В исследовании рассмотрели две большие категории нарушений: диссомнии, куда входят бессонница и апноэ во сне, и парасомнии, включающие лунатизм, ночные кошмары и ночные страхи. Ученые установили, что обе группы расстройств связаны с уменьшением объема таламуса, в частности его задней части - подушки (pulvinar). Эта зона играет центральную роль в обработке сенсорных сигналов, удержании внимания и когнитивном контроле, что напрямую связано с замедлением реакции и риском ошибок у пациентов.

Кроме того, при парасомниях зафиксированы изменения в задней поясной коре, регулирующей мотивацию и эмоциональный фон. При этом у диссомний изолированных структурных аномалий не обнаружили. Ведущий автор исследования Кэтрин Крукс и старший автор Мэтью Сазерленд подчеркивают, что данные шаблоны помогут в разработке персонализированных методов лечения, хотя ученым еще предстоит выяснить, вызывают ли расстройства сна эти повреждения или сами развиваются на их фоне.

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