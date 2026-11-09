Низкий уровень тестостерона у мужчин связали с повышенным на 18 процентов риском смерти от рака

Крупное международное исследование показало, что критически низкая концентрация тестостерона у мужчин увеличивает вероятность смерти от онкологических заболеваний на 18 процентов, пишет ScienceDaily.

Ученые под руководством профессора Университета Западной Австралии Бу Йепа проанализировали данные более 26 тысяч мужчин из 11 долговременных исследований, проводившихся в США, Австралии и странах Европы. Специалисты сопоставили показатели половых гормонов в сохраненных образцах крови с диагнозами и летальными исходами за несколько десятилетий. Выяснилось, что у мужчин с уровнем тестостерона в нижней пятой части диапазона риск умереть от рака оказался на 18 процентов выше по сравнению с теми, у кого этот показатель находился в верхней пятой части.

Исследователи установили пороговое значение концентрации гормона: вероятность развития рака и летального исхода начинает расти, если уровень тестостерона опускается ниже 8,6 нмоль/л. У здоровых молодых людей этот показатель обычно составляет от 10 до 30 нмоль/л, однако он постепенно снижается с возрастом, а также зависит от индекса массы тела, уровня физической активности и наличия диабета. Авторы работы подчеркивают, что обнаруженная связь носит характер биомаркера, а не прямой причины онкопатологий.

Неожиданным открытием стало полное отсутствие связи между уровнем собственного тестостерона и риском развития рака простаты, хотя подавление этого андрогена служит стандартным методом лечения опухоли. Вместо тестостерона с раком предстательной железы оказались связаны низкие уровни глобулина, связывающего половые гормоны (ГСПГ), и лютеинизирующего гормона гипофиза.

Профессор Йеп предостерег мужчин от самостоятельного приема гормональных препаратов, так как доказательств защитного эффекта добавок нет. По его словам, низкий тестостерон должен стать поводом для комплексного обследования организма.

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