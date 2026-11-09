Суточное голодание запускает ускоренное восстановление кишечника после лучевой терапии через бактерии

Голодание в течение 24 часов стимулирует рост полезных кишечных бактерий, которые защищают ткани кишечника от радиационных повреждений, пишет ScienceDaily.

Исследователи из Онкологического центра имени М. Д. Андерсона Техасского университета выяснили, что кратковременный отказ от еды активирует естественные механизмы регенерации тканей при радиационном воздействии. Результаты доклинической работы группы под руководством профессора Хелен Пивница-Вормс и профессора Кунала Рая опубликованы в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Открытие может лечь в основу новых методов защиты здоровых органов во время онкотерапии.

Лучевое лечение опухолей брюшной полости, включая колоректальный рак и новообразования поджелудочной железы, часто повреждает чувствительную слизистую оболочку тонкой кишки. Это вызывает опасные воспаления и ограничивает допустимую дозу облучения. Эксперименты показали, что 24-часовое голодание увеличивает популяцию бактерий Akkermansia muciniphila (AKK). Микроорганизмы вырабатывают пропионат, который запускает эпигенетическую модификацию белков-гистонов и открывает клеткам доступ к генам регенерации.

В результате в кишечнике заранее формируется резерв клеток с активной программой восстановления. Если после этого ткань подвергается облучению, эти клетки быстро делятся и заживляют поврежденный слой. Опыты подтвердили ключевую роль микробиома: при искусственном удалении бактерии AKK защитный эффект голодания полностью пропадал.

По словам авторов, строгий пост подходит далеко не всем онкопациентам. Однако понимание цепочки реакций позволит разработать препараты на основе бактерий или их метаболитов, которые обеспечат регенерацию тканей без необходимости голодать.

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