Новая клеточная терапия полностью уничтожила смертельные опухоли мозга у всех подопытных мышей

Ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско разработали терапию, которая активируется только внутри мозга и уничтожает агрессивную детскую опухоль - диффузную срединную глиому, пишет ScienceDaily.

Американские исследователи представили новую модификацию иммунотерапии B-SYNC CAR-T, способную избирательно бороться со смертельными новообразованиями центральной нервной системы. Результаты доклинических испытаний опубликованы в авторитетном научном журнале Science Translational Medicine. Разработка направлена на лечение диффузной срединной глиомы (DMG) - крайне агрессивного детского рака ствола мозга. Опухоль поражает зоны, управляющие дыханием, глотанием и сердцебиением, из-за чего большинство маленьких пациентов погибает в течение первого года после постановки диагноза.

Ключевая особенность новой методики заключается в системе молекулярного распознавания synNotch. Ранее созданные аналоги CAR-T быстро истощались в организме или вызывали опасные побочные эффекты. Исследователи под руководством профессоров Хидехо Окады и Венделла Лима запрограммировали T-клетки так, чтобы они синтезировали рецепторы CAR только при контакте с белком бревиканом, присутствующим исключительно в тканях мозга. Вне черепной коробки - в кровотоке или селезенке - клетки остаются в спящем состоянии. Попадая в мозг, терапия начинает синтезировать рецепторы против раковых белков EphA2 и IL13Ra2.

Эксперимент на двух мышиных моделях показал стопроцентную эффективность: введение клеток в желудочки мозга привело к полной ликвидации опухолей у всех животных без исключения, тогда как стандартная CAR-T терапия не дала результата. Более того, иммунные клетки сохраняли активность свыше 70 дней и предотвратили рецидив при повторной подсадке опухоли через семь недель. В апреле 2027 года специалисты клиники UCSF Health планируют начать первые клинические испытания этого метода на людях.

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