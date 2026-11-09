Более эффективная вакцина против гриппа связана со снижением риска развития болезни Альцгеймера

Вакцинация усиленной дозой препарата от гриппа снижает вероятность развития болезни Альцгеймера у людей старше 65 лет почти на 55%, выяснили специалисты Центра медицинских наук Техасского университета в Хьюстоне, пишет ScienceDaily.

Результаты масштабного исследования группы американских ученых опубликованы в медицинском журнале Neurology. Специалисты проанализировали медицинские показатели почти 200 тысяч мужчин и женщин в возрасте от 65 лет. Выяснилось, что стандартная доза прививки против гриппа снижает вероятность возникновения болезни Альцгеймера на 40%, тогда как усиленный вариант дает снижение риска практически на 55%. Исследователи подчеркивают, что наиболее выраженный положительный эффект зафиксирован среди пожилых женщин.

Усиленные вакцины содержат в четыре раза больше антигенов, чем обычные препараты. Центры по контролю и профилактике заболеваний США рекомендуют их для пациентов старшего возраста, чей иммунитет хуже реагирует на обычные дозировки. Болезнь Альцгеймера выступает главной причиной старческой деменции: в 2025 году только в США диагноз был поставлен более чем 7 миллионам пожилых граждан, и к 2050 году ожидается удвоение этого числа.

Как рассказал руководитель работы Пол Шульц, идея детального сравнения разных дозировок родилась после встреч с местными чиновниками от здравоохранения. По его словам, из-за дефицита усиленных вакцин многие американцы пенсионного возраста получают стандартные прививки, что позволило сформировать две крупные группы наблюдения. Соавтор проекта Аврам Сэмюэл Бухбиндер отметил перспективность использования уже проверенных препаратов для защиты мозга, хотя ученые напоминают о необходимости дальнейших исследований для подтверждения прямой причинно-следственной связи.

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