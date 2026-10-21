Санврачи обратились к казахстанцам из-за случаев заболевания ветряной оспой

Комитет санитарно-эпидемиологического контроля РК при Минздраве обратился к жителям страны из-за ситуации с ветряной оспой по республике, передает NUR.KZ.

По данным врачей, с начала 2026 года в Казахстане зарегистрировано 20 683 случая ветряной оспы. Это на 32,4% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. Дети в возрасте до 14 лет составляют 83,5% от общего числа заболевших.

"Ветряная оспа острое вирусное инфекционное заболевание, которое передаётся преимущественно воздушно-капельным путем. Основными симптомами являются повышение температуры тела и характерная пузырьковая сыпь, сопровождающаяся зудом.

Заболевание чаще встречается у детей и в большинстве случаев протекает в легкой форме. Однако в отдельных случаях возможно развитие осложнений. Более высокий риск тяжелого течения отмечается у взрослых, беременных женщин и людей с ослабленным иммунитетом", - отметили в комитете.

Для снижения риска распространения инфекции рекомендуется:

избегать тесного контакта с людьми, заболевшими ветряной оспой;

регулярно проветривать помещения;

при появлении симптомов оставаться дома и ограничивать контакты с окружающими;

при повышении температуры тела и появлении характерной сыпи обращаться за медицинской помощью ви соблюдать рекомендации медицинских специалистов.

Как отметили врачи, при появлении симптомов не следует заниматься самолечением. Тактика лечения и дальнейшие действия должны определяться с учетом состояния пациента и рекомендаций медицинского специалиста.

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