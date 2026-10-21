Ученые нашли вещество для уничтожения опасных кишечных бактерий без вреда для полезного микробиома

Природное соединение аргирин B избирательно уничтожает опасный возбудитель C. difficile и сохраняет здоровую микрофлору, пишет ScienceDaily.

Команда исследователей под руководством профессора Рольфа Мюллера из Института фармацевтических исследований Саарланда (HIPS) — подразделения Центра исследований инфекций имени Гельмгольца (HZI) — открыла эффективное средство против опасной кишечной инфекции. Ученые обнаружили, что природное вещество аргирин B способно избирательно уничтожать бактерию Clostridioides difficile (C. difficile), не повреждая при этом полезные микроорганизмы пищеварительной системы. Результаты работы опубликованы в научном журнале "npj Antimicrobials and Resistance".

Бактерия C. difficile является одной из главных причин тяжелой диареи и воспалений кишечника, возникающих после приема традиционных антибиотиков широкого спектра действия. Лабораторные опыты и эксперименты на мышах показали, что аргирин B значительно снижает количество бактериальных клеток C. difficile. По словам старшего научного сотрудника Дженнифер Херрманн, аргирины изначально были выделены из почвенных миксобактерий и практически не оказывают негативного влияния на полезную микрофлору кишечника.

Дополнительным преимуществом аргирина B стало то, что при пероральном приеме у мышей вещество практически не попадало в кровь, а концентрировалось именно в толстом кишечнике. Это снижает риск возникновения побочных эффектов для других органов. Избирательное действие препарата позволит предотвратить повторное развитие инфекции и в перспективе избавит некоторых пациентов от необходимости проходить процедуру пересадки фекальной микробиоты.

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