Ученые Сиднейского университета выделили циркадный подтип депрессии у каждого четвертого пациента

Австралийские психиатры установили, что нарушение биологических ритмов вызывает тяжелую форму депрессии, не поддающуюся лечению обычными антидепрессантами, пишет ScienceAlert.

Команда исследователей под руководством Эмилианы Тонини, Джейкоба Крауса и Иэна Хики из Сиднейского университета в Австралии опубликовала результаты масштабной работы в журнале British Journal of Psychiatry. Проанализировав данные 11 380 участников австралийского исследования генетики депрессии, ученые установили, что у 25% пациентов заболевание связано с постоянным сбоем внутренних часов организма.

Циркадный подтип депрессии проявляется сезонными колебаниями настроения, поздним засыпанием, усталостью по утрам и ощущением хроматического джетлага, когда режим сна в рабочие и выходные дни сильно различается. Пациенты с такой формой болезни чаще сталкиваются с тяжелыми симптомами, включая психоз, манию, набор веса и суицидальные мысли. У них также выявлена высокая генетическая склонность к СДВГ, воспалительным и сердечно-сосудистым заболеваниям.

Ученые отметили, что классические антидепрессанты часто оказываются неэффективными для таких больных и вызывают больше побочных эффектов. В качестве альтернативы исследователи предлагают раньше применять светотерапию и препараты мелатонина.

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