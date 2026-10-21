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      Шеф-редактор

      ИИ научили предсказывать сердечную недостаточность и инсульт по записи ЭКГ во время сна

      Опубликовано:

      Сон
      Сон. Иллюстративное фото: pexels.com

      Американские ученые выяснили, что показатели работы сердца на этапе засыпания раскрывают риски болезни за 10 лет, пишет ScienceAlert.

      Группа американских исследователей под руководством ученых из Университета Эмори разработала систему искусственного интеллекта, способную прогнозировать опасные сердечно-сосудистые заболевания на 10 лет вперед. Для анализа алгоритму требуется только одноканальная запись электрокардиограммы (ЭКГ), сделанная во время сна пациента. Результаты масштабной работы были опубликованы в научном журнале "SLEEP" при поддержке Национальных институтов здоровья США (NIH).

      Обучение модели проводилось на данных почти 16 тысяч пациентов из Больницы общего профиля Массачусетса в Бостоне. Позже систему протестировали еще на двух независимых наборах данных, включавших около 10 тысяч пациентов из Больницы Университета Эмори и 13 тысяч человек из Медицинского центра Бет Израэль Диконесс в Бостоне. ИИ успешно разделил участников по уровням риска с учетом их возраста, пола, наличия диабета, гипертонии и курения.

      Анализ показал, что быстрые изменения автономной нервной системы на самых ранних фазах сна делают заметными скрытые сбои в работе сердца. По словам соавтора исследования Гари Клиффорда, профессора биомедицинской инженерии из Джарджиевского технологического института, добавление оценки ИИ к стандартным исследованиям сна повышает точность прогнозирования сердечной недостаточности на 9%, мерцательной аритмии — на 6%, а общей смертности — на 7%. В дальнейшем эту технологию планируют внедрить в клиническую практику для скрининга пациентов.

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      ИИ научили предсказывать сердечную недостаточность и инсульт по записи ЭКГ во время сна

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