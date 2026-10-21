Ученые обнаружили связь между одной из групп крови и повышенным риском развития диабета
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Исследователи установили, что обладатели группы крови B сталкиваются с увеличенной вероятностью возникновения диабета, пишет ScienceAlert.
Международная группа ученых под руководством эпидемиолога Фан-Хуа Лю из Больницы Шэнцзин Китайского медицинского университета провела масштабный обзор исследований, охвативший 51 систематический обзор и 270 предполагаемых связей между группами крови и заболеваниями. В ходе работы авторы пересчитали статистические данные и применили жесткие критерии проверки, чтобы отсеять ненадёжные выводы. Из сотен проанализированных гипотез только одна связь получила убедительные доказательства.
Согласно полученным результатам, у людей с третьей группой крови (группа B) риск развития диабета второго типа в среднем на 28% выше, чем у обладателей других групп крови. При этом ученые подчеркивают, что группа крови является лишь одним из многих факторов. Влияние образа жизни, массы тела и питания остается значительно более существенным. К примеру, ежедневное употребление 50 граммов переработанного мяса повышает вероятность болезни на 37%, а малоподвижный образ жизни — на 112%.
Точный биологический механизм выявленной взаимосвязи пока не установлен, однако исследователи предполагают, что определенную роль может играть микробиом кишечника. Результаты научного обзора были опубликованы в журнале BMC Medicine.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2445519-uchenye-obnaruzhili-svyaz-mezhdu-odnoy-iz-grupp-krovi-i-povyshennym-riskom-razvitiya-diabeta/
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