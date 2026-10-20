27-летние сиамские близнецы скончались после сердечного приступа у одного из них

Известные инфлюенсеры, сиамские близнецы Хосе Луис и Хосе Армандо Севальос, умерли в возрасте 27 лет с разницей в несколько минут, пишет People.

27-летние братья из Эквадора, ведавшие популярный блог в Instagram и TikTok, скончались из-за проблем с сердцем. Первым в больницу попал Хосе Луис с тошнотой и недомоганием. У него произошла остановка сердца, но врачи смогли стабилизировать состояние.

Однако спустя несколько минут сердечный приступ случился у Хосе Армандо, и в результате оба брата скончались. По словам близкого друга семьи, они родились вместе и ушли из жизни практически одновременно.

В социальных сетях братья рассказывали более чем 60 тысячам подписчиков о своей повседневной жизни, делились планами и показывали поездки на лечение в Колумбию, где пытались улучшить подвижность.

Команда инфлюенсеров и их семья поблагодарили аудиторию за поддержку, напомнив главный девиз братьев: "Где есть воля, там есть и путь, а инвалидность не помеха счастью".

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