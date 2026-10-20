Недостаток дневного света может привести к повышенному риску деменции

Нехватка яркого освещения в дневное время оказалась более опасным фактором развития деменции, чем алкоголь и ожирение, пишет портал SciTechDaily.

Ученые провели масштабное исследование с участием почти 88 тысяч человек, которые в течение недели носили наружные датчики освещенности. Наблюдения, длившиеся более восьми лет, показали: у людей с ежедневным высоким уровнем дневного света риск развития деменции снизился на 16-17%. Для положительного эффекта достаточно проводить на ярком свету хотя бы 42 минуты в день.

Исследователи сравнивали уровень освещенности в 1000 люкс, что соответствует пасмурному дню на улице, с более яркими условиями от 5000 люкс.

Выяснилось, что тусклый дневной свет предсказывает появление проблем с памятью и мышлением точнее, чем такие известные факторы риска, как черепно-мозговые травмы, употребление алкоголя или лишний вес. При этом ночное освещение существенного влияния на развитие болезни не показало.

Авторы работы объясняют эту связь циркадными ритмами - внутренними биологическими часами организма, которые регулируют сон, активность и работу головного мозга.

Недостаток света сбивает эти ритмы, что сильнее всего сказывается на совах и людях с генетической предрасположенностью к болезни Альцгеймера. Специалисты отмечают, что исследование носит наблюдательный характер, поэтому прогулки на свежем воздухе пока нельзя назвать прямой профилактикой деменции.

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