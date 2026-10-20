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      Шеф-редактор

      Ученые обнаружили молекулярные и структурные изменения во вкусовых сосочках людей, переживших COVID-19

      Опубликовано:

      Вывеска с COVID-19 и люди на улице
      COVID-19. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

      Ученые обнаружили молекулярные и структурные изменения во вкусовых сосочках людей, переживших COVID-19, пишет ScienceDaily.

      Исследователи из Аншуцкого медицинского городка Университета Колорадо совместно со шведскими коллегами нашли объяснение длительной потере вкуса после перенесенного COVID-19. В исследовании, опубликованном в журнале Chemical Senses, приняли участие 28 человек, у которых проблемы со вкусовым восприятием сохранялись дольше года после выздоровления. При этом ни один из пациентов не проходил госпитализацию во время болезни.

      Участники эксперимента испытывали сложности с распознаванием сладкого, горького и вкуса умами, тогда как чувствительность к соленому и кислому оставалась прежней. Анализ образцов тканей вкусовых сосочков 20 человек показал снижение уровня матричной РНК, отвечающей за выработку белка PLCβ2.

      По словам профессора Томаса Фингера, белок PLCβ2 работает как молекулярный усилитель внутри вкусовых клеток. Он усиливает сигнал, передаваемый в головной мозг при обнаружении сладкого, горького вкусов и умами. При недостатке этого белка передаваемые импульсы становятся слишком слабыми. Клетки, отвечающие за восприятие кислого и соленого, используют другие механизмы передачи, не зависящие от PLCβ2, поэтому их работа не нарушается.

      Кроме молекулярных сбоев, микроскопическое исследование выявило нарушения физической структуры и расположения клеток во вкусовых сосочках пациентов. Обычно клетки вкусовых сосочков обновляются каждые две-четыре недели, однако обнаруженные дефекты могут сохраняться значительно дольше. По мнению авторов, полученные данные стали первым измеримым биологическим доказательством долгосрочного повреждения системы восприятия вкуса у переболевших.

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      Ученые обнаружили молекулярные и структурные изменения во вкусовых сосочках людей, переживших COVID-19

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