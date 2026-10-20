Число новых случаев деменции вырастет более чем в два раза к 2050 году

К 2050 году количество новых случаев деменции в мире достигнет 24,7 миллиона в год. Женщины и жители стран с низким и средним уровнем доходов находятся в зоне повышенного риска, пишет Medical News Today.

Число новых случаев заболевания деменцией в мире вырастет на 116% к 2050 году по сравнению с уровнем 2023 года, когда было зафиксировано 11,4 миллиона случаев. Результаты исследования ученых из Центра здорового старения мозга при Университете Нового Южного Уэльса в Сиднее опубликованы в журнале JAMA Neurology.

Для расчета динамики специалисты проанализировали данные 22 исследований с участием 38 418 человек из 18 стран и территорий. Стандартизированный по возрасту показатель заболеваемости составил 9,7 случая на 1000 человеко-лет. Основной причиной прироста заболевших эксперты называют общее старение населения планеты.

Исследование показало различия в рисках в зависимости от пола и уровня доходов региона. Среди женщин показатель заболеваемости составил 10,6 случая на 1000 человеко-лет, а среди мужчин - 8,6. Ученые предполагают, что помимо высокой продолжительности жизни у женщин на разницу могут влиять гормональные факторы и менопауза.

В странах с низким и средним уровнем доходов заболеваемость составила 13,6 случая на 1000 человеко-лет против 8,3 в странах с высоким доходом. Исследователи связывают это с ростом ожирения, инсультов и сердечно-сосудистых заболеваний в развивающихся регионах, тогда как в богатых странах снижается уровень курения и гипертонии.

Ведущий автор исследования Эшли Велла заявила, что понимание этих различий крайне важно для разработки эффективных стратегий профилактики, диагностики и ухода за пациентами в группах риска.

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