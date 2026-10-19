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      Елена Кравченко
      Редактор

      В Алматы прошла IV Международная конференция по современным технологиям в офтальмологии

      Опубликовано:

      Участники конференции
      Фото: КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова

      Ведущие мировые специалисты обсудили инновации в лечении глазных заболеваний. Были представлены новые решения, которые позволят улучшить эффективность применяемых методик и качество жизни пациентов, сообщает NUR.KZ.

      17 октября в Алматы прошла IV Международная научно-практическая конференция "Современные технологии в офтальмологии". Организатором мероприятия выступила кафедра офтальмологии Казахского национального медицинского университета имени С.Д. Асфендиярова (КазНМУ).

      Офтальмологи, хирурги, ученые и представители клиник из Казахстана, Турции, Индии, Грузии, России, Узбекистана и Гонконга обсуждали актуальные вызовы в лечении болезней глаз и восстановления пациентов.

      Вызовы и возможности для офтальмологии

      В фокусе внимания конференции оказались актуальные направления: осложнения после факоэмульсификации и имплантации интраокулярных линз, герпесвирусные поражения глаз, современные стратегии контроля миопии, применение искусственного интеллекта и так далее.

      Марат Сулейменов
      Марат Сулейменов. Фото: КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова

      "Подобные мероприятия являются хорошей площадкой для того, чтобы встретились научные технологии, опыт профессионалов и молодых ученых, которые могут подчеркнуть что-то новое для себя как специалисты", – отметил Марат Сулейменов, д.м.н, президент Центральноазиатской ассоциации офтальмологии и заведующий кафедрой офтальмологии КазНМУ.

      Не менее важными стали доклады о контактной коррекции кератоконуса, новых технологиях рефракционной хирургии, оценке роговицы после сквозной кератопластики, сложных случаях миопии в ортокератологии и так далее.

      Например, Ольга Селина, врач офтальмолог, к.м.н и профессор Российской академии естествознания, отметила важность восстановления пациентов.

      "У меня доклад на тему зрительной реабилитации. Приятно слышать, что сегодня появляются много методов для улучшения качества жизни таких пациентов и улучшения остроты их зрения. За последние годы идет колоссальное улучшение в области лечения и восстановления глазных заболеваний: новые фантастические разработки, подключение искусственного интеллекта в диагностике и методах лечения", – рассказала Ольга Селина.

      Участники мероприятия
      Фото: КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова

      Передача передового опыта в регионы

      По словам Марата Сулейменова, кафедра при поддержке КазНМУ имеет возможность делиться новыми технологиями и методиками лечения со специалистами в регионах.

      "Два года кафедра офтальмологии КазНМУ проводила уникальные в Казахстане операции по задней послойной пересадке роговицы, и наш опыт позволяет внедрять эти технологии с нашими коллегами врачами по всему Казахстану. Например, мы проводили мастер-класс в Павлодаре, где были проведены 4 подобные операции для передачи опыта нашим коллегам", – отметил спикер.

      При этом ежегодно более 100 резидентов проходят обучение на базе кафедры офтальмологии КазНМУ. Она является одной из самых востребованных – молодые специалисты выбирают данную резидентуру благодаря хорошей материально-технической базе, высокому профессионализму преподавателей и статусу университета.

      Международное сотрудничество

      Спикерами конференции выступали ведущие специалисты из разных стран, включая онлайн-доклады докторов из Турции и Индии.

      Участники мероприятия
      Фото: КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова

      Также об опыте взаимодействия с кафедрой офтальмологии КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова рассказала Ольга Селина.

      "Мы знакомы уже давно и активно участвуем в их мероприятиях. Также проводим совместные курсы для повышения квалификации докторов: например, в этом году запущены 2 курса в рамках пилотного проекта. Мы также рады видеть, что большое число врачей заинтересованы в повышении своей квалификации", – отметила профессор Российской академии естествознания.

      В свою очередь Марат Сулейменов сообщил, что в планах на следующий год подписание меморандума с Ассоциацией тюркоязычных стран. Это позволит усилить сотрудничество и проводить взаимные очные доклады, в том числе для специалистов из Турции и Центральной Азии в Казахстане.

      Рекламный стенд
      Фото: КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова

      Конференция подтвердила высокий интерес к международному обмену опытом. Участники отметили практическую ценность докладов для повседневной работы и подчеркнули, что такие встречи ускоряют внедрение передовых технологий в казахстанскую офтальмологию.

      Мероприятие завершилось торжественным подведением итогов.

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      В Алматы прошла IV Международная конференция по современным технологиям в офтальмологии

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