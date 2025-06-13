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"Мать бросила, отец в тюрьме": бабушка из Есиля борется за здоровье внука с ДЦП и микроцефалией

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Ислам
Ислам. Фото: из личного архива

8-летний Ислам Штырь из города Есиль страдает микроцефалией и ДЦП. Мальчика воспитывает только бабушка, а сейчас нужно 1,5 млн тенге на реабилитацию, которых у нее нет, передает корреспондент NUR.KZ.

"Беременность у снохи проходила легко. Она проходила все УЗИ, сдавала вовремя анализы. Все было хорошо. В срок начались схватки. Ислам родился дома, до приезда скорой помощи. Казалось, что самое тяжелое позади. Ребенок рос и радовал всех нас. На плановом осмотре в 4 месяца у Ислама было выявлено ранее закрытие родничка.

Ребенку поставили диагноз "микроцефалия". Мы все были в шоке от услышанного. Сноха не смогла принять диагноз и бросила Ислама, когда ребенку было 7 месяцев. Она просто перестала появляться дома. И в итоге была лишена родительских прав. По сей день она не интересуется судьбой и здоровьем сына, ничем не помогает", - говорит бабушка, Елена Штырь.

По ее словам, раньше мальчику помогал отец - сын Елены. Он работал и отправлял деньги на лечение. Но он попал в неприятную ситуацию и сейчас находится в местах лишения свободы. Помочь матери и Исламу он не может.

"На протяжении всего времени внуком занимаюсь я. Мы живем на пособие по инвалидности. У меня тоже инвалидность. Хоть здоровье уже не то, но я вожу Ислама на лечение и реабилитацию. Нам помогают добрые, отзывчивые люди. С их помощью мы прошли большой путь.

В прошлом году мы прошли реабилитацию в Алматы и в Астане. У Ислама хорошие результаты. Ребенку нужна постоянная реабилитация, чтобы улучшить его состояние и качество жизни. Сейчас мы собираемся на лечение в центр "Территория успеха" в Алматы", - говорит бабушка.

Она обратилась ко всем неравнодушным и отзывчивым людям с просьбой собрать деньги на лечение. На реабилитацию необходимо 1 530 000 тенге.

"Для Ислама это самое главное и необходимое в жизни. Пока я жива, я хочу поднять своего внука, чтобы он был как все дети. Я думаю, что Ислам, который обижен судьбой и не знает даже своей мамы, должен быть счастливым. Сумма для нас большая, живя на пособие, нам ее никогда не собрать", - заключила бабушка.

Реквизиты:

Kaspi: 4400 4302 4215 9199

Halyk: 4405 6397 1897 5079 

Елена Ш., бабушка

Тел.: +77071185963

Instagram: @elena.ivanovna11

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2254671-mat-brosila-otec-v-tyurme-babushka-iz-esilya-boretsya-za-zdorove-vnuka-s-dcp-i-mikrocefaliey/