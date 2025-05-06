"Верю, что у дочки большое будущее": казахстанка пытается поставить на ноги дочь с ДЦП

13-летняя София из Степногорска страдает синдромом Дауна и ДЦП. Девочка родилась раньше срока и всю свою жизнь борется за здоровье, передает корреспондент NUR.KZ.

"Беременность с Софией протекала замечательно, но на пятом месяце беременности я переболела гриппом и начались осложнения. София стала реже шевелиться, началась гипоксия плода. Врачи приняли решение - срочное родоразрешение. Для этого нужно было ехать в Кокшетау, так как там находится перинатальный центр.

При рождении озвучили диагноз "синдром Дауна". София родилась на 32 неделе, весом 1200 грамм. В перинатальном центре мы провели два месяца, пока дочь набирала вес. На второй день после рождения произошло кровоизлияние легкой степени, так как некорректно подали кислород в кувез. София две недели была на ИВЛ", - рассказывает мама девочки, Ольга Киселева.

По ее словам, ДЦП Софии диагностировали в три года. Мама и ранее замечала слабость правой руки и ноги, говоря об этом врачам, но невролог считала, что причина в том, что девочка - левша. Из-за этого было упущено драгоценное время. Тем не менее, сейчас девочка проходит курсы реабилитации в Казахстане и России.

Это дает свои плоды - в четыре года София стала ходить с поддержкой, в пять лет - сделала самостоятельные шаги. В 2020 году девочке провели операцию на тазобедренный сустав. Не все прошло гладко и у Софии началось сильное искривление позвоночника из-за укорочения оперированной ноги и слабого мышечного тонуса.

"Мы пытались исправить это занятиями и массажами, но ортопеды только разводили руками и говорили о необходимости операции. Операцию провели в Москве в прошлом году, София восстановилась и снова пора начинать реабилитации.

Осталось совсем немного до самостоятельности. Пока София ходит с поддержкой. Одна из клиник Китая дает нам гарантию научить самостоятельно ходить, посмотреть весь анамнез и возможности Софии. К сожалению, эту поездку мы не можем осилить. Сумма курса реабилитации очень большая - 9,5 млн тенге. Кредиты больше не дают. Заработная плата в нашем городе мизерная", - говорит мама.

Сама Ольга трудится парикмахером, пока дочь находится в специализированной школе. София - умная девочка, очень любит творчество - рисовать и писать.

"Я верю, что у моей дочери большое и светлое будущее. Ведь из каждого ребенка можно сотворить великого человека, главное - вера и правильный подход. Прошу вас помочь нам съездить на реабилитацию в Китай; дайте шанс нашей дочери", - заключила Ольга.

Реквизиты:

Halyk: 4405 6397 6886 7895

Kaspi: 4400 4303 0874 0569

Ольга Киселева, мама

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