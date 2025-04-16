Более пяти тысяч камней обнаружили врачи в желчном пузыре алматинца

Врачи из ЦГКБ Алматы столкнулись с по-настоящему уникальным случаем - из желчного пузыря 40-летнего мужчины было извлечено 5499 камней, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу УОЗ города.

В УОЗ отмечают — это один из самых редких случаев в истории отечественной медицины, так как количество камней стало стало неожиданностью даже для самих хирургов. Заместитель главврача по хирургии ЦГКБ Фараби Стамкулов отметил, что за 20 лет впервые столкнулся с таким.

Как рассказывают медики, мужчина поступил в ЦГКБ в экстренном порядке с жалобами на боли в правом подреберье, тошноту, слабость и недомогание. После обследования на УЗИ были выявлены множественные камни в желчном пузыре.

Пациенту провели лапароскопическую холецистэктомию — стандартную процедуру, которую хирурги проводят ежедневно.

"Мы ожидали много камней, но чтобы почти 5500 - это был настоящий сюрприз. Желчный пузырь был буквально набит, как фаршированный перец. Такое количество камней, пожалуй, встречается раз в жизни", — рассказал оперировавший хирург Илияс Сагиев.

Благодаря слаженным действиям анестезиолога и хирургов операция прошла успешно. Пациент вышел из наркоза без осложнений и уже выписан домой в стабильном состоянии.

Фараби Стамкулов подчеркивает: желчнокаменная болезнь — "тихая" патология, которая годами может никак не проявляться, но при несвоевременном лечении может привести к тяжелым последствиям, таким как рак, панкреонекроз, абсцедирующие холангиты, свищи и другие.

Иногда симптомы кажутся незначительными, но промедление может дорого обойтись и даже привести к смерти.

"Простое УЗИ и своевременное оперативное лечение способно спасти здоровье, а иногда - и жизнь", — напоминает врач.

Напомним, ранее сообщалось, что врачи алматинской больницы спасли парализованную руку 26-летнему пациенту, попавшему в ДТП в такси. Они провели сложнейшую операцию, которая раньше считалась невозможной.