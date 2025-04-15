"Переживаю за ее будущее": казахстанка мечтает собрать деньги на лечение дочери в Китае

11-летняя Анель из Костаная с с раннего детства борется за свое здоровье. У девочки - ДЦП и частичная атрофия зрительного нерва, передает NUR.KZ.

"У Анель - первая группа инвалидности, мы получаем пособие, но этих денег не хватает покрыть расходы на лечение, так как реабилитация очень затратна. Она включает ежедневные занятия ЛФК, приобретение различных технических средств для реабилитации, препаратов для развития мозговой активности и зрительной системы", - объясняет мама девочки, Гаухар Жумабаева.

Анель учится в пятом классе, но обучение проходит на дому. В этом году она получила длительную реабилитацию в Китае, благодаря чему достигла хороших результатов в развитии. Однако лечение нужно продолжать дальше - это позволит закрепить результаты.

Гаухар надеется вновь отвезти дочь на реабилитацию в Китай, однако на это нужна большая сумма - 12 760 000 тенге без учета перелета. Но у семьи сложная финансовая ситуация, поэтому они вынуждены просить помощи у неравнодушных граждан.

"Я работаю в общеобразовательной школе в поселке Карабалык учителем художественного труда. В данный момент нахожусь в декретном отпуске по уходу за младшим ребенком. Для нас важен каждый тенге. Даже 100-500 тенге для нас огромная помощь.

Анель сейчас 11 лет, я, как любая мать, переживаю за будущее дочери, и очень хочу, чтобы она жила полноценной жизнью и обучалась в стенах школы, а не дома. Помогите нам, пожалуйста, от вас зависит, сможет ли Анель попасть на лечение в Китае", - заключила мама.

Реквизиты:

Тел.: +7 705 576 63 86

Kaspi: 4400 4302 7528 3577 Жумабаева Гаухар (мама)

Halyk: 4405 6397 0107 8857 Жумабаева Гаухар (мама)

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