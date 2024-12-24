Как избежать болей в животе после новогоднего застолья, рассказала казахстанский диетолог

Традиция собираться с семьей и друзьями за новогодним столом, пожалуй, незыблема. А как не страдать от переедания на следующий день, корреспонденту NUR.KZ рассказала диетолог Лилия Карпусевич.

Правильно готовим салаты

Салаты президент Ассоциации диетологов и нутрициологов Алматы Лилия Карпусевич рекомендует заправлять непосредственно перед подачей. К выбору майонеза стоит подойти щепетильно: лучше брать не классический, в котором 600 ккал на 100 г продукта, а вегетарианский вариант майонеза, без яиц. По вкусу он почти не отличается от классического, но содержит в 2,5 раза меньше калорий, что хорошо повлияет на поддержание фигуры.

Хранить салаты нужно только в холодильнике. Даже при соблюдении этого правила срок годности заправленного салата не превышает 8-12 часов.

Здоровый праздничный стол

На праздничный стол нутрициолог рекомендует поставить как можно больше овощных закусок, закусок из соленой и копченой рыбы, а также мясные закуски с минимальным содержанием жира - ветчина, карбонат, казы, но менее жирные. В качестве основного блюда можно запечь курицу или рыбу. Желательно не жарить их в панировке, а запекать или хотя бы готовить в собственном соку без добавления масла.

"Часто на стол ставят красную рыбу, она одна из самых жирных, и готовить ее еще с маслом не стоит", - подчеркнула Карпусевич.

Из алкоголя она советует выбирать сухие варианты вин, шампанского или игристого вина. Оптимальное количество вина - до двух бокалов за вечер.

Идеальный размер порций

Стандартная порция должна включать порцию размером с ладонь (считаем по длине вместе с пальцами) овощей или овощного салата, но свежего, максимум - овощи гриль. К таким овощам не относятся жареные баклажаны, кабачки или корейская спаржа. Порция в половину ладони - мясные блюда и столько же - гарнир (печеный картофель, рис, рагу).

"Я за то, чтобы поддерживать рациональное питание на протяжении всего года. Не только ориентироваться на какие-то праздники.

Когда это становится привычкой и человек рационально питается весь год, то для него не стоит вопрос как не переесть за новогодним столом или не заработать похмелье", - подчеркнула наша собеседница.

Рациональное питание мало чем отличается от обычного. Нужно только исключить выпечку из муки высших сортов пшеницы.

Употреблять стоит только хлеб из цельнозерновой муки без добавления сахара или дрожжевой хлеб на закваске, говорит диетолог. Количество масла тоже следует ограничить: на одну порцию салата - чайная ложка оливкового масла.

Добавим, что другие эксперты советуют соблюдать жесткую диету даже 31 декабря. Отказаться в новогодние праздники от жареных, жирных и острых блюд рекомендует врач-терапевт ГП №21 города Алматы Назгүл Пернебек.

А вот пытаться худеть к Новому году бесполезно. Эта затея даже вредна для организма. Если все же сдержать себя не удалось, врач ЗОЖ Городской поликлиники №4 города Алматы Улбосын Амиркенова посоветовала, как восстановить нормальную работу пищеварительной системы после новогодних праздников.