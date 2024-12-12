Врачи заявили, что заболеваемость раком кишечника растет по всему миру

Число людей младше 50 лет, у которых диагностируется рак кишечника, увеличивается по всему миру, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

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Эта тенденция особенно заметна в Англии, где рост заболеваемости происходит быстрее, чем в любой другой стране.

Впервые глобальные данные демонстрируют устойчивое увеличение числа случаев рака кишечника, обнаруженного на ранней стадии, у молодых людей. Рост фиксируется в странах Европы, Северной Америки, Азии и Океании. Среди 50 исследованных стран наибольшие годовые темпы прироста наблюдаются в Новой Зеландии (4%), Чили (4%), Пуэрто-Рико (3,8%) и Англии (3,6%).

Причины роста пока изучаются. По мнению авторов исследования, опубликованного в журнале Lancet Oncology, основные факторы могут включать рост потребления нездоровой пищи, низкий уровень физической активности и эпидемию ожирения.