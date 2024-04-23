Top.Mail.Ru
Здоровье

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Американские врачи рассказали, сколько детей в стране имеют СДВГ

Опубликовано:

Подросток сидит на диване
Подросток. Иллюстративное фото: pexels.com

Американские врачи заявили, что 11% детей США в возрасте от 5 до 17 лет имеют синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Согласно отчету Национального центра статистики здравоохранения, один из 10 детей в Соединенных Штатах — или около 11% детей в возрасте от 5 до 17 лет — имеют синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).

Отчет был составлен на основе опросов, проведенных в период с 2020 по 2022 годы с членами репрезентативной выборки домохозяйств США.

СДВГ — это диагноз, характеризующийся различиями в развитии и активности мозга, в результате чего дети становятся невнимательными, сверхактивными и импульсивными. Например, ребенок может не слушать, когда с ним разговаривают. Он также может иметь проблемы с организацией задач и занятий. Хотя большинство детей сталкиваются с подобными проблемами, детям с СДВГ сложнее бороться с этими симптомами.

В настоящее время наука не обнаружила очевидной причины развития СДВГ. Медицинские эксперты обычно указывают на генетику, отмечая, что родители и родственники детей с СДВГ часто страдают этим же синдромом.

Лекарства от СДВГ также не существует. Симптомы устраняются с помощью психотерапии и особых образовательных подходов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2089553-amerikanskie-vrachi-rasskazali-skolko-detey-v-strane-imeyut-sdvg/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.