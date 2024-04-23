Американские врачи рассказали, сколько детей в стране имеют СДВГ

Американские врачи заявили, что 11% детей США в возрасте от 5 до 17 лет имеют синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

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Согласно отчету Национального центра статистики здравоохранения, один из 10 детей в Соединенных Штатах — или около 11% детей в возрасте от 5 до 17 лет — имеют синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).

Отчет был составлен на основе опросов, проведенных в период с 2020 по 2022 годы с членами репрезентативной выборки домохозяйств США.

СДВГ — это диагноз, характеризующийся различиями в развитии и активности мозга, в результате чего дети становятся невнимательными, сверхактивными и импульсивными. Например, ребенок может не слушать, когда с ним разговаривают. Он также может иметь проблемы с организацией задач и занятий. Хотя большинство детей сталкиваются с подобными проблемами, детям с СДВГ сложнее бороться с этими симптомами.

В настоящее время наука не обнаружила очевидной причины развития СДВГ. Медицинские эксперты обычно указывают на генетику, отмечая, что родители и родственники детей с СДВГ часто страдают этим же синдромом.

Лекарства от СДВГ также не существует. Симптомы устраняются с помощью психотерапии и особых образовательных подходов.