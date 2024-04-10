Top.Mail.Ru
Здоровье

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Женщине врачи удлинили ногу на 10 сантиметров в Алматы

Опубликовано:

Хирурги проводят операцию
Хирурги проводят операцию. Иллюстративное фото: pixabay.com

Алматинские травматологи удлинили ногу пациентки на 10 сантиметров. Последние три года женщина не могла ходить из-за боли, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на УОЗ Алматы.

Последние 10 лет жительница Казахстана жила с болями в области тазобедренного сустава. За эти годы болезнь не только ограничила движения пациентки, но и укоротила ее ногу на целых 10 сантиметров. С соответствующими жалобами женщина обратилась в Центральную городскую клиническую больницу.

Здесь ей провели необходимые обследования и консультацию специалистов, по итогам которых приняли решение о проведении операции эндопротезированию тазобедренного сустава с удлинением нижней конечности.

Сообщается, что такое хирургическое вмешательство считается крайне сложным.

"Мы выбрали эндопротез соответствующего размера и имплантировали его для восстановления нормальной анатомии бедра. Во время операции мы заменили поврежденные части тазобедренного сустава и увеличили длину нижней конечности на 10 сантиметров.

Операция прошла успешно. После операции пациентка прошла реабилитационный период, включающий физическую терапию, лечебные упражнения и рекомендации по поведению в повседневной жизни", - рассказывает травматолог Даулет Чукманов.

Так, операция позволила женщине вернуться к активной жизни без ограничений. Как отметили в Управлении общественного здравоохранения, по мере прохождения реабилитации пациентка постепенно восстановила двигательные функции. Кроме того, уменьшилась и беспокоившая женщину годами боль.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2082440-zhenschine-vrachi-udlinili-nogu-na-10-santimetrov-v-almaty/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.