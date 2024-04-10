Женщине врачи удлинили ногу на 10 сантиметров в Алматы

Алматинские травматологи удлинили ногу пациентки на 10 сантиметров. Последние три года женщина не могла ходить из-за боли, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на УОЗ Алматы.

Последние 10 лет жительница Казахстана жила с болями в области тазобедренного сустава. За эти годы болезнь не только ограничила движения пациентки, но и укоротила ее ногу на целых 10 сантиметров. С соответствующими жалобами женщина обратилась в Центральную городскую клиническую больницу.

Здесь ей провели необходимые обследования и консультацию специалистов, по итогам которых приняли решение о проведении операции эндопротезированию тазобедренного сустава с удлинением нижней конечности.

Сообщается, что такое хирургическое вмешательство считается крайне сложным.

"Мы выбрали эндопротез соответствующего размера и имплантировали его для восстановления нормальной анатомии бедра. Во время операции мы заменили поврежденные части тазобедренного сустава и увеличили длину нижней конечности на 10 сантиметров.

Операция прошла успешно. После операции пациентка прошла реабилитационный период, включающий физическую терапию, лечебные упражнения и рекомендации по поведению в повседневной жизни", - рассказывает травматолог Даулет Чукманов.

Так, операция позволила женщине вернуться к активной жизни без ограничений. Как отметили в Управлении общественного здравоохранения, по мере прохождения реабилитации пациентка постепенно восстановила двигательные функции. Кроме того, уменьшилась и беспокоившая женщину годами боль.