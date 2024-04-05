Холеру нашли у женщины, прилетевшей из Дели в Алматы (фото)

На борту самолета Air Astana, который прилетел из Индии в Алматы, выявили пассажирку с холерой. Ее саму и контактных лиц госпитализировали, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

По данным ведомства, в ходе осуществления санитарно-карантинного контроля на борту рейса авиакомпании Air Astana по маршруту "Дели – Алматы" выявлена пассажирка с жалобами на частый жидкий стул, выраженную слабость, сухость во рту.

Отмечается, что она является гражданкой Кыргызстана следовала из Дели на родину, через Алматы.

"Специалистами санитарно-карантинного контроля оперативно организовано медицинское обследование подозреваемой на инфекционное заболевание женщины, которой после получения результатов анализа выставлен диагноз "холера".

Определен круг близких контактных пассажиров, назначено лабораторное обследование. Больная и контактные пассажиры госпитализированы в инфекционный стационар города Алматы", – говорится в сообщении.

На борту воздушного судна провели дезинфекцию. Кадры этой работы также показали в Минздраве.

Специалисты КСЭК проводят дезинфекцию. Фото: Минздрав РК

Кроме того, представители Министерства здравоохранения дали рекомендации для населения при выезде в страны, где есть риск заболевания холерой (страны Африки, Азия, в том числе Индии, Афганистан, Пакистан):

употреблять для питья кипяченую или бутилированную воду;

воздержаться от использования льда для охлаждения различных напитков;

проводить надлежащую термическую обработку продуктов перед употреблением;

тщательно мыть фрукты и овощи, используя кипяченую или бутилированную воду;

тщательно мыть руки с мылом перед каждым приемом пищи и после посещения уборной;

купаться только в разрешенных водоемах, при этом не допускать попадания воды в полость рта;

при появлении первых признаков заболевания – немедленно обратиться за медицинской помощью.

Специалисты КСЭК проводят дезинфекцию. Фото: Минздрав РК

Отметим, что в феврале прошлого года в Минздраве РК высказывались о рисках распространения холеры в Казахстане. Тогда сообщалось, что в нашей стране местные случаи холеры не регистрировались в течение последних 10 лет.

Позже ВОЗ делала заявление из-за участившихся случаев заражения холерой в мире.

Специалисты КСЭК проводят дезинфекцию. Фото: Минздрав РК

Добавим, что, согласно информации на сайте ВОЗ, холера – это острая диарейная инфекция, возникающая при употреблении пищевых продуктов или воды, зараженных бактерией Vibrio cholerae. Холера поражает как детей, так и взрослых, и при отсутствии лечения может привести к смертельному исходу за считанные часы.

У большинства людей, инфицированных бактерией V. cholerae, не развивается никаких симптомов, хотя в течение 1-10 дней после инфицирования в их фекалиях присутствуют бактерии, которые, поступая обратно в окружающую среду, потенциально могут инфицировать других людей.

Если возникают симптомы, то в большинстве случаев они бывают легкими или умеренными, в то время как у меньшинства заболевших развивается острая водянистая диарея с сильным обезвоживанием. При отсутствии лечения это может привести к летальному исходу.