Холеру нашли у женщины, прилетевшей из Дели в Алматы (фото)
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На борту самолета Air Astana, который прилетел из Индии в Алматы, выявили пассажирку с холерой. Ее саму и контактных лиц госпитализировали, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
По данным ведомства, в ходе осуществления санитарно-карантинного контроля на борту рейса авиакомпании Air Astana по маршруту "Дели – Алматы" выявлена пассажирка с жалобами на частый жидкий стул, выраженную слабость, сухость во рту.
Отмечается, что она является гражданкой Кыргызстана следовала из Дели на родину, через Алматы.
"Специалистами санитарно-карантинного контроля оперативно организовано медицинское обследование подозреваемой на инфекционное заболевание женщины, которой после получения результатов анализа выставлен диагноз "холера".
Определен круг близких контактных пассажиров, назначено лабораторное обследование. Больная и контактные пассажиры госпитализированы в инфекционный стационар города Алматы", – говорится в сообщении.
На борту воздушного судна провели дезинфекцию. Кадры этой работы также показали в Минздраве.
Кроме того, представители Министерства здравоохранения дали рекомендации для населения при выезде в страны, где есть риск заболевания холерой (страны Африки, Азия, в том числе Индии, Афганистан, Пакистан):
- употреблять для питья кипяченую или бутилированную воду;
- воздержаться от использования льда для охлаждения различных напитков;
- проводить надлежащую термическую обработку продуктов перед употреблением;
- тщательно мыть фрукты и овощи, используя кипяченую или бутилированную воду;
- тщательно мыть руки с мылом перед каждым приемом пищи и после посещения уборной;
- купаться только в разрешенных водоемах, при этом не допускать попадания воды в полость рта;
- при появлении первых признаков заболевания – немедленно обратиться за медицинской помощью.
Отметим, что в феврале прошлого года в Минздраве РК высказывались о рисках распространения холеры в Казахстане. Тогда сообщалось, что в нашей стране местные случаи холеры не регистрировались в течение последних 10 лет.
Позже ВОЗ делала заявление из-за участившихся случаев заражения холерой в мире.
Добавим, что, согласно информации на сайте ВОЗ, холера – это острая диарейная инфекция, возникающая при употреблении пищевых продуктов или воды, зараженных бактерией Vibrio cholerae. Холера поражает как детей, так и взрослых, и при отсутствии лечения может привести к смертельному исходу за считанные часы.
У большинства людей, инфицированных бактерией V. cholerae, не развивается никаких симптомов, хотя в течение 1-10 дней после инфицирования в их фекалиях присутствуют бактерии, которые, поступая обратно в окружающую среду, потенциально могут инфицировать других людей.
Если возникают симптомы, то в большинстве случаев они бывают легкими или умеренными, в то время как у меньшинства заболевших развивается острая водянистая диарея с сильным обезвоживанием. При отсутствии лечения это может привести к летальному исходу.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2079701-holeru-nashli-u-zhenschiny-priletevshey-iz-deli-v-almaty/