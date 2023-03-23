ВОЗ сделала заявление из-за участившихся случаев заражения холерой

Здание ВОЗ в Женеве. Фото: Kyodo News / Getty Images

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценила риск холеры на глобальном уровне как очень высокий из-за роста числа вспышек, об этом говорится в докладе на официальном сайте организации.

"Мир сталкивается с всплеском заболеваемости холерой, затрагивающей даже страны, в которых эта болезнь не наблюдалась десятилетиями. Годы прогресса в борьбе с этой вековой болезнью исчезли.

Хотя ситуация является беспрецедентной, урок, который следует извлечь, не нов: безопасная питьевая вода, санитария и гигиена являются единственными долгосрочными и устойчивыми решениями для прекращения этой чрезвычайной ситуации с холерой и предотвращения будущих", – говорится в докладе.

В ВОЗ отметили, что для предотвращения вспышек в будущем странам необходимы надежные системы эпиднадзора за общественным здравоохранением, позволяющие быстро выявлять и подтверждать случаи заболевания холерой и принимать немедленные меры. Странам, в которых продолжаются широкомасштабные вспышки, требуется немедленная поддержка для отслеживания и преодоления текущего кризиса.

Как говорится в докладе, необходимы долгосрочные инвестиции в инфраструктуру, связанную с обеспечением населения водой, могут в первую очередь предотвратить вспышки холеры.

"Где бы в мире ни была ликвидирована холера, это произошло благодаря улучшению основных условий водоснабжения, санитарии и гигиены – доступ к ним является международнопризнанным правом человека", – сообщает ВОЗ.

По данным организации, в прошлом году вспышки холеры произошли в 30 странах, они продолжаются и в этом году. Бедность, конфликты и стихийные бедствия продолжают подпитывать холеру, которая теперь усугубляется изменением климата. Средняя смертность от нынешних вспышек вдвое превышает целевой порог, составляющий менее 1%.

Добавим, что, согласно информации на сайте ВОЗ, холера – это острая диарейная инфекция, возникающая при употреблении пищевых продуктов или воды, зараженных бактерией Vibrio cholerae. Холера поражает как детей, так и взрослых, и при отсутствии лечения может привести к смертельному исходу за считанные часы.

У большинства людей, инфицированных бактерией V. cholerae, не развивается никаких симптомов, хотя в течение 1-10 дней после инфицирования в их фекалиях присутствуют бактерии, которые, поступая обратно в окружающую среду, потенциально могут инфицировать других людей.

Если возникают симптомы, то в большинстве случаев они бывают легкими или умеренными, в то время как у меньшинства заболевших развивается острая водянистая диарея с сильным обезвоживанием. При отсутствии лечения это может привести к летальному исходу.

Ранее глава управления эпиднадзора за инфекционными заболеваниями Комитета санэпидконтроля Минздрава Роза Кожапова высказалась о рисках распространения холеры в Казахстане. Она сообщила, что в Казахстане местные случаи холеры не регистрировались в течение последних 10 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2013813-voz-sdelala-zayavlenie-iz-za-uchastivshihsya-sluchaev-zarazheniya-holeroy/