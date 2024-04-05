Врачи: Каждый час у 330 мужчин в мире будут диагностировать рак простаты в 2040 году

Исследование британских врачей показало, что заболеваемость раком простаты среди мужчин может удвоиться к 2040 году, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

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Согласно прогнозу врачей из Лондонского Института исследования рака, опубликованному в журнале Lancet, диагностированное число случаев заболеваемости раком простаты увеличится с 1,4 млн в 2020 году до 2,9 млн к 2040 году. Каждый час 330 мужчин в мире будут узнавать, что у них диагностировано данное заболевание.

По прогнозам врачей, число смертей во всем мире вырастет на 85% за 20-летний период: с 375 тысяч в 2020 году до почти 700 тысяч в 2040 году. Эксперты говорят, что истинное число смертей, вероятно, будет выше из-за недостаточной диагностики и отсутствия данных в странах с низким уровнем дохода.

Это самое крупное исследование такого рода, проведенное за последние годы. Ожидается, что врачи обсудят данную проблему на ежегодном конгрессе Европейской ассоциации урологов, который пройдет в Париже 6 мая.

Профессор Ник Джеймс, ведущий автор исследования, говорит, что широкая осведомленность о симптомах заболевания, доступ к тестированию, ранняя диагностика и достижения медицины способны снизить уровень заболеваемости и спасти множество жизней.