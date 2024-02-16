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Ребенок в Алматы едва не задохнулся из-за фасоли

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Ребенок в больнице
Ребенок. Иллюстративное фото: Cavan Images/Getty Images

В Алматы у двухлетнего ребенка в дыхательных путях застряла твердая фасоль, которая едва не привела к трагедии, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу УОЗ города.

В управлении здравоохранения рассказали, что реанимационная бригада Центра детской неотложной медицинской помощи Алматы выехала к двухлетнему ребенку, у которого фасоль застряла в дыхательных путях. Когда состояние мальчика стало ухудшаться, врачи решили довезти его до ближайшей больницы.

По приезде реаниматологи несколько раз пытались извлечь инородное тело приемом Геймлиха, но оно застряло в трахее малыша.

По словам заместителя директора ГБСНП Ермека Желдибаева, из-за отсутствия подходящего бронхоскопа для маленьких детей проведение ему бронхоскопии было невозможным.

"Состояние ребенка ухудшалось, падала сатурация, ребенок синел. Реаниматологами и хирургом была срочно проведена интубация. При интубации удалось открыть дыхательные пути, тем самым удалось стабилизировать состояние ребенка до приезда врачей из детской больницы", – рассказали в ведомстве.

Прибывшие из ЦДНМП врачи при помощи бронхоскопии из дыхательных путей ребенка извлекли фасоль.

В управлении отметили, что с начала года врачи ЦДНМП спасли 10 малышей – в возрасте от 1 до 3 лет – с инородным телом в дыхательных путях.

Напомним, ранее на борту рейса Алматы – Уральск ребенку стало плохо, произошла остановка дыхания и сердцебиения. К счастью, на борту в этот момент оказался врач – он провел оценку состояния ребенка и реанимировал его. Как только самолет прилетел в Уральск, маленького пациента передали бригаде скорой медицинской помощи.

В Павлодарской области трехлетний мальчик заразился бруцеллезом, выпив молоко больного животного. В сфере ветеринарии обнаружены грубые нарушения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2061407-rebenok-v-almaty-edva-ne-zadohnulsya-iz-za-fasoli/

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