Ученые из Китая и Британии заявили, что смогут предсказать деменцию за 15 лет до диагноза

Ученые из китайского университета Фудань и британского университета Уорик заявили, что анализ белка в крови может предсказать деменцию, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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Этот анализ, самый крупный в своем роде на сегодняшний день, подтверждает результаты небольших исследований, предполагающих, что определенные белки являются биомаркерами предрасположенности к болезни Альцгеймера и другим нейродегенеративным заболеваниям. Об этом говорится в статье ученых из китайского университета Фудань и британского университета Уорик.

Эффективные методы скрининга для раннего выявления риска деменции позволят использовать лекарства, замедляющие или даже обращающие вспять ее начало, что значительно снизит затраты для систем здравоохранения.

"Мы можем вполне надежно предсказать деменцию за 15 лет до того, как будет поставлен диагноз.

Наше исследование откроет возможности для разработки новых подходов к замедлению прогрессирования заболевания", — сказал Цзяньфэн Фэн, ведущий автор статьи и профессор кафедры информатики в Университете Уорика.

В исследованиях использовались образцы крови более чем 52 тысяч человек, собранные и замороженные в период с 2006 по 2010 годы в генетической базе данных Британского биобанка. Исследователи проанализировали образцы в период с апреля 2021 года по февраль 2022 года.