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Шведские ученые рассказали, как мужчины могут обезопасить себя от рака

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Мужчина бежит по дороге
Бегун. Иллюстративное фото: pixabay.com

Шведские исследователи заявили, что заболеваемость одним из самых распространенных видов рака среди мужчин можно снизить за 35%, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

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Согласно исследованию Шведской школы спорта и медицинских наук в Стокгольме, мужчины могут снизить риск заболеваемости раком простаты на целых 35%, если будут бегать трусцой, ездить на велосипеде или плавать. Повышение кардиореспираторной работоспособности всего на 3% в течение года ученые связывают с гораздо меньшим риском развития заболевания.

"Чем более интенсивную деятельность вы выбираете, тем ниже должны быть требования к продолжительности и частоте тренировок. Поэтому можно увеличить подвижность лишь на 3% в год, чтобы добиться значительных результатов.

Необходимо прибегать к нагрузкам, которые задействуют нижнюю часть тела. Это быстрая ходьба, бег трусцой, езда на велосипеде и т.д.", — сказала соавтор исследования доктор Кейт Болам из Шведской школы спорта и медицинских наук.

В шведском исследовании были проанализированы данные об уровнях физической активности, росте и индексе массы тела (ИМТ) 57 652 мужчин, а также информация об их образе жизни, а также результаты как минимум двух кардиореспираторных фитнес-тестов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2058412-shvedskie-uchenye-rasskazali-kak-muzhchiny-mogut-obezopasit-sebya-ot-raka/

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